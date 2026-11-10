ANSES cambia el calendario de noviembre: cronograma confirmado para DNI terminados en 4,5,6,7,8 y 9 + Agregar ámbito en









La Administración Nacional de la Seguridad Social ajustó las fechas de cobro por los feriados de la visita papal. Los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ya tienen las jornadas confirmadas.

Luego de los feriados por la visita papal, el organismo comenzará a abonar a sus beneficiarios. ANSES

La ANSES reorganizó el calendario de pagos de noviembre 2026 debido a los feriados extraordinarios dispuestos por la visita del papa León XIV. Las acreditaciones arrancan el miércoles 11 de noviembre y se extienden hasta el 30, organizadas por terminación de DNI y tipo de prestación.

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Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobrarán entre el 13 y el 20 de noviembre. Quienes perciben montos superiores deberán esperar hasta la última semana del mes. El organismo también actualizó los montos con el aumento por movilidad del 1,93 %.

ANSES Fechas para jubilados y pensionados con DNI 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Haberes que no superan el mínimo

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre Haberes que superan el mínimo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre Fechas de AUH y Asignación Familiar por Hijo Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cobrarán según este cronograma:

DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre

DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre

DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre El depósito se realiza de forma automática en la cuenta bancaria asociada. Se recomienda consultar el estado de la acreditación a través de Mi ANSES o la app oficial antes de acercarse a una sucursal o cajero.