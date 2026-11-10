El futuro de la Trumponomics: ¿acuerdo o fracaso?

Con los demócratas al frente de ambas cámaras del Congreso, Donald Trump podría verse obligado a negociar parte de su agenda económica. El gasto público, los aranceles, la política migratoria y la regulación de la inteligencia artificial aparecen entre los principales temas de discusión.

Donald Trump tiene una habilidad especial para condensar su política en cuatro letras. Sus partidarios disfrutan usando gorras de béisbol rojas con la inscripción MAGA . Después de que su partido sufriera una dura derrota en las elecciones de medio término, publicó en las redes sociales una imagen de la conocida gorra con un nuevo lema: VETO.

¿Una señal de lo que vendrá? Tal vez. Con los demócratas a punto de controlar ambas cámaras del Congreso, el bloqueo legislativo podría parecer inevitable. Sin embargo, Trump también espera alcanzar acuerdos. "Después de un par de meses de vetos, ellos llamarán", pronosticó en referencia a los demócratas. "Y trabajaremos juntos". Una negociación bipartidista de ese tipo supondría un cambio respecto de los últimos dos años. Con los republicanos al frente del Congreso, Trump aprobó una amplia ley de impuestos y gastos que benefició desproporcionadamente a los sectores más ricos y amplió los déficits proyectados. Muchas otras medidas, desde los aranceles hasta las deportaciones, fueron implementadas mediante facultades presidenciales que todavía conserva. Entonces, ¿qué aspecto tendrá la Trumponomics durante los años que le quedan de mandato?

En materia fiscal, dos fechas límite próximas podrían abrir oportunidades para negociar. El financiamiento del Gobierno vence el 11 de diciembre, pero una prórroga temporal podría dejar el próximo acuerdo presupuestario en manos del Congreso demócrata entrante. El límite de la deuda, si no se resuelve anticipadamente, podría darles a los demócratas un poder de negociación todavía mayor más adelante el próximo año, cuando la falta de un acuerdo pondría en riesgo al país de caer en default. Trump alcanzó acuerdos con los demócratas sobre ambos asuntos durante su primer mandato y, en ocasiones, incluso se alineó con ellos contra los líderes republicanos del Congreso.

Cualquier acuerdo fiscal podría resultar costoso. Trump quiere un enorme aumento del gasto militar . Su presupuesto para 2027 propuso un incremento de aproximadamente el 40% del gasto en defensa, aunque es muy poco probable que se apruebe el pedido completo. Los demócratas, por su parte, quieren restablecer los beneficios impositivos para la atención médica que vencieron a fines de 2025 y, en general, aliviar las cargas financieras de los hogares. Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, priorizó la ampliación del crédito fiscal por hijo y del crédito fiscal por ingresos del trabajo, un complemento para los trabajadores de bajos ingresos. En el viejo debate entre cañones y manteca, la respuesta habitual de Estados Unidos es "gastar más en ambas cosas", afirma Rohit Kumar, exjefe adjunto de gabinete de Mitch McConnell, que actualmente trabaja en PwC. Por cada dólar adicional que reciba el Pentágono, los demócratas podrían exigir un aumento equivalente para los programas internos, sostiene.

Todo esto incrementaría el déficit . Allianz Research, una división de la aseguradora, prevé una flexibilización fiscal de alrededor del 0,2% del PBI en 2027. Entre las demandas adicionales podrían figurar postergaciones de los recortes previstos en Medicaid (el programa de atención médica para las personas pobres) y en los cupones de alimentos. Cuánto aumente el déficit dependerá, en parte, de los ajustes presupuestarios compensatorios que se realicen en otros rubros. Los demócratas podrían intentar limitar los beneficios fiscales para las inversiones en centros de datos o imponer un nuevo gravamen a la industria de la inteligencia artificial, sugiere Kumar.

El compromiso también podría definir las ambiciones de Trump para el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Durante los últimos dos años, Trump impulsó los centros de datos con un enfoque de "dejar hacer" en materia de regulación. Pero los demócratas ganaron las elecciones para gobernador en Texas, Georgia, Ohio y otros estados con promesas de suspender o imponer otros límites a las nuevas construcciones. Los gobernadores que respaldan esas medidas ganaron en estados que representan el 41% de la capacidad prevista de los centros de datos, según Cleanview, una firma de investigación. Sin embargo, sería un error suponer que estos gobernadores quieren prohibiciones permanentes para los centros de datos. La mayoría simplemente quiere que paguen más por su electricidad, señala Gabe Horwitz, del centro de estudios de centroizquierda Third Way.

Eso podría abrirle la puerta a otro acuerdo a Trump. Un área prometedora es la reforma del sistema de permisos. Un proyecto de ley bipartidista respaldado por el presidente aceleraría la construcción de centrales eléctricas y líneas de transmisión, al tiempo que exigiría que los grandes centros de datos asuman una mayor parte de los costos que imponen a la red. Sus posibilidades de ser aprobado antes de enero disminuyeron, ya que algunos demócratas ahora esperan obtener nuevas concesiones tras sus victorias electorales. Pero todavía es posible imaginar un acuerdo que facilite las construcciones y, al mismo tiempo, proteja a los hogares de los aumentos en las facturas de electricidad.

Incluso en aquellos ámbitos en los que Trump puede actuar sin el Congreso, podría enfrentar nuevas restricciones. Su caótica campaña arancelaria afronta desafíos legales en curso. Los demócratas ya están preparando investigaciones parlamentarias y proyectos de ley para limitar aún más sus facultades comerciales. Esos esfuerzos podrían lograr poco sin el respaldo suficiente de los republicanos para anular un veto presidencial. Sin embargo, una restricción mayor podría provenir de la opinión pública: casi dos tercios de los votantes de las elecciones de medio término afirmaron que sus aranceles habían perjudicado a la economía. Eso podría alentar a Trump a flexibilizar algunos gravámenes, afirma Ryan Majerus, exfuncionario comercial estadounidense que actualmente trabaja en el estudio jurídico King & Spalding. Podría encontrar una salida en un fallo judicial pendiente sobre los aranceles de la "Sección 301", que supuestamente buscan castigar a los países por prácticas comerciales desleales.

El margen de maniobra de Trump también podría reducirse de otras maneras. En el pasado, presionó reiteradamente a la Reserva Federal para que bajara las tasas de interés. Ahora, un Senado demócrata podría bloquear sus intentos de incorporar a otro aliado a la junta de gobernadores, lo que reforzaría la independencia del banco central. La presión pública también podría llevar a Trump a suavizar su ofensiva contra la inmigración. En una entrevista televisiva con CBS, Trump reconoció que su política de deportaciones "podría ser demasiado dura" y afirmó que le "encantaría hacer algo en materia de inmigración" con los demócratas, particularmente en beneficio de los trabajadores indocumentados que llevan mucho tiempo en el país.

Por supuesto, la disposición de Trump a llegar a compromisos está lejos de ser segura. Apenas unas horas después de su entrevista con CBS, nombró a Stephen Miller, uno de los arquitectos de la campaña de deportaciones "duras", como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Sin embargo, con los demócratas al frente del Congreso, la negociación podría ofrecerle el mejor camino para avanzar con la agenda económica que le queda por impulsar. Cuando se trata de enfrentarse a los demócratas triunfantes, TACO podría imponerse sobre VETO.

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