El dólar oficial minorista cerró a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.571,84 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 10 de noviembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El dólar global se fortaleció tras los datos de inflación estadounidense
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Real blue: a cuánto operó este martes 10 de noviembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 10 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.545,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 10 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 10 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.659,12 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.4%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 10 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.583,82 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 10 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 10 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.648,86.
Valor de Bitcoin hoy, martes 10 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.422, según Binance.
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