ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados: cómo influye la visita del Papa León XIV

Este mes conviene prestar atención a las fechas antes de ir al banco, ya que algunos jubilados no cobrarán en los días habituales.

Los jubilados y pensionados tendrán que revisar el calendario de ANSES para saber cuándo estará disponible su dinero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados y pensionados, que este mes tendrá algunos cambios por la visita del papa León XIV a la Argentina. Los feriados anunciados para esos días modificaron las fechas habituales de cobro, especialmente para quienes reciben la jubilación mínima.

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El organismo mantendrá la división entre quienes cobran el haber mínimo y aquellos que perciben un monto superior. Sin embargo, habrá una particularidad durante la segunda semana del mes que conviene tener en cuenta para saber cuándo estará disponible el dinero.

El viernes 13 de noviembre cobrarán los jubilados y pensionados cuyos DNI terminen en 2, 3 y 4 . Así, tres grupos recibirán sus haberes el mismo día, algo que no suele ocurrir al comienzo del calendario.

Los feriados por la visita del Papa hicieron que tres grupos de jubilados compartan la misma fecha de pago.

La modificación se debe a la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre , que motivó la declaración de varios feriados:

Por estos cambios, los depósitos para quienes cobran la mínima comenzarán el miércoles 11 de noviembre. Los pagos previstos para los primeros días se reorganizaron y tres terminaciones de documento quedaron reunidas el viernes 13.

miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires

martes 10 de noviembre: feriado en CABA y Córdoba, además de una jornada sin actividad bancaria en todo el país

lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país

Es importante aclarar que el triple pago no significa que los jubilados recibirán tres jubilaciones ni un bono adicional. Simplemente, tres grupos de beneficiarios tendrán la misma fecha de cobro.

Quienes cobran la jubilación mínima recibirán sus haberes de noviembre con el aumento y el bono correspondiente. 0221

Cronograma completo de cobro para jubilados con haberes mínimos

Los jubilados que cobran la mínima recibirán un aumento del 1,93% en noviembre, por lo que el haber básico pasará a ser de $444.158,46. A esa cantidad se sumará el bono de $70.000, que llevará el ingreso mensual a $514.158,46.

El calendario de pagos para este grupo quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Los pagos para quienes perciben hasta un haber mínimo se extenderán hasta el viernes 20 de noviembre. Ese día terminará la primera etapa del calendario, antes de que comiencen a cobrar los jubilados con ingresos superiores.

Jubilaciones que superan la mínima: fechas oficiales de cobro de noviembre

Los jubilados y pensionados que reciben un haber superior a la mínima comenzarán a cobrar el martes 24 de noviembre. En este caso, no habrá cambios respecto de las fechas previstas originalmente y se mantendrá el sistema de dos terminaciones de DNI por día.

El cronograma será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Quienes cobran más de la mínima también podrán recibir una parte del bono extraordinario de $70.000. El refuerzo será proporcional para aquellos cuyos haberes estén entre $444.158,46 y $514.158,46, hasta alcanzar esta última cifra. Los jubilados que superen ese monto no recibirán el adicional.

Operativo en cajeros y terminales de depósitos

Para asegurar el efectivo disponible mientras las sucursales estén cerradas, las cámaras bancarias (ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA) informaron que montaron un operativo de recarga continua en la red de cajeros y terminales de autoservicio en todo el país.

También va a estar operativo el sistema Extra Cash, que permite retirar dinero en efectivo en supermercados, farmacias y estaciones de servicio al pagar las compras con tarjeta de débito y DNI. Todos los bancos tienen la obligación de permitir extracciones de al menos $60.000 diarios por usuario, mientras que jubilados, pensionados y asalariados pueden retirar todo su sueldo sin costo en cualquier cajero.

Los topes informados por cada entidad son: