Las bolsas asiáticas treparon fuerte tras impulso de Wall Street y nueva baja del petróleo + Agregar ámbito en









Las últimas noticias sobre la guerra en Medio Oriente impulsaron a los mercados en las últimas horas. Sin embargo, persiste la incertidumbre en torno a la inflación.

Wall Street viene de tener un gran inicio de semana. Depositphotos

Las bolsas asiáticas treparon fuerte este martes 10 de noviembre, impulsadas por la gran jornada que tuvo Wall Street en la víspera y un nuevo descenso en los precios del petróleo en medio de las mayores expectativas de paz en Medio Oriente. Aun así, el mercado aguarda el impacto del reciente dato de inflación en EEUU, que fue mayor a la esperada.

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El MSCI Asia Pacific index subió alrededor de un 2%, con el KOSPI de Corea del Sur avanzando un 4,3% hasta los 5.235,14 puntos y el Nikkei 225 de Japón ganando un 2,8% hasta los 60.398 puntos. El Taiex de Taiwán se disparó hasta un 6,4%, mientras que el TOPIX avanzó un 2,2%.

Vale recordar que los principales índices de Wall Street venían de tener su mejor performance desde abril. Particularmente resaltó el desempeño del Philadelphia Semiconductor Index que se disparó casi un 7% a medida que los inversores compraron acciones de chips tras el desplome de la semana pasada, impulsado en parte por el temor a que los avances demócratas en las elecciones de mitad de mandato en EEUU. pudieran traer una regulación más estricta para la industria de la inteligencia artificial.

El nuevo retroceso de los precios del petróleo, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, señalara que nuevos ataques contra Irán eran poco probables si las negociaciones avanzaban, también impulsó la confianza de los inversores. De todos modos, la incertidumbre en torno al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y la inflación en EEUU mantienen a los inversores cautelosos sobre la durabilidad de la recuperación.