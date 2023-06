ANSES: jubilaciones, AUH y bonos, quienes cobran esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya efectúa el calendario de pagos de junio 2023 para todas sus prestaciones. En esta semana, el organismo previsional entrega las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.