ANSES empieza a depositar los haberes: ¿quiénes cobran del 11 al 15 de mayo?

El organismo comenzó a acreditar los montos con aumento y bono para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.

Entre el 11 y el 15 de mayo cobran jubilados mínimos, AUH, AUE y Pensiones No Contributivas según DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comenzó el calendario de pagos correspondiente a mayo de 2026 y durante la segunda semana del mes miles de beneficiarios empezarán a recibir sus haberes actualizados. El cronograma incluye jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y otras prestaciones sociales administradas por ANSES.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los depósitos llegan con aumento oficial por movilidad y, en el caso de jubilados y pensionados de menores ingresos, también con el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno nacional.

Las primeras acreditaciones se realizan entre el 11 y el 15 de mayo según terminación de DNI.

Durante mayo, ANSES aplica un incremento del 3,4% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La actualización surge de la fórmula de movilidad mensual basada en el índice de inflación informado por el INDEC.

Con el aumento confirmado para este mes, la jubilación mínima se ubica en $393.174,10. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran haberes mínimos o ingresos previsionales bajos, por lo que el total llega a $463.174,10. La jubilación máxima supera los $2.645.000 mensuales.

Las Pensiones No Contributivas también reciben actualización. Las madres de siete hijos alcanzan un ingreso similar al de la jubilación mínima con bono incluido, mientras que la PUAM supera los $384.000 totales considerando el refuerzo extraordinario.

En paralelo, la Asignación Universal por Hijo también sube durante mayo. El valor bruto de AUH supera los $141.000 por hijo, aunque ANSES continúa reteniendo el 20% hasta la presentación anual de la Libreta AUH. Muchos titulares reciben extras compatibles como Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.

anses

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran la primera semana de mayo

El cronograma oficial establece que entre el 11 y el 15 de mayo cobran distintos grupos de beneficiarios según terminación de documento. En el caso de jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, las fechas quedaron organizadas así:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

Las jubilaciones superiores al haber mínimo comenzarán a cobrarse recién desde el 22 de mayo.

jubilados anses.jpg El cronograma incluye jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y otras prestaciones sociales administradas por ANSES. Depositphotos

Los titulares de AUH y Asignación por Embarazo también empiezan a cobrar durante la segunda semana del mes. El calendario para AUH quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en la misma cuenta y fecha donde se deposita la AUH. En el caso de la AUE, las fechas también comienzan durante esos días según terminación de DNI.

auh anses.webp Las jubilaciones superiores al haber mínimo comenzarán a cobrarse recién desde el 22 de mayo.

Las Pensiones No Contributivas fueron incluidas dentro de las primeras acreditaciones de mayo. El cronograma para PNC quedó definido así:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Los montos incluyen el aumento mensual y, en algunos casos, el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno.

ANSES mantiene habilitada la consulta online para verificar fecha y lugar de pago. Los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también aparecen las liquidaciones detalladas con montos actualizados y extras incluidos. El calendario completo de pagos está disponible desde el sitio oficial del organismo.