ANSES: ¿quiénes pueden cobrar Asignación Familiar por Prenatal y Maternidad?

IGF hasta $177.574: $11.465 / $11.465 / $ 24.724 / $22.899 / $24.724

$11.465 / $11.465 / $ 24.724 / $22.899 / $24.724 IGF entre $177.574,01 y $260.403: $7.732 / $10.213 / $15.300 / $20.346 / $20.346

$7.732 / $10.213 / $15.300 / $20.346 / $20.346 IGF entre $260.403,01 y $300.645: $4.675 / $9.205 / $13.815 / $18.386 / $18.386

$4.675 / $9.205 / $13.815 / $18.386 / $18.386 IGF entre $300.645,01 y $808.124: $2.410 / $4.717 / $7.060 / $9.343 / $9.343

ANSES: requisitos para acceder a la Asignación por Maternidad

Contar con 12 semanas de gestación o más.

Disponer de al menos tres meses de antigüedad en el trabajo cuando comienza la licencia.

cuando comienza la licencia. Quienes trabajan por temporada, deben estar activas cuando comienza la licencia.

Si el bebé fue diagnosticado con Síndrome de Down, la madre puede solicitar la Asignación por Maternidad Down. Para esto se debe solicitar la extensión de la licencia mediante el certificado de diagnóstico de Síndrome de Down, hasta 15 días antes de la finalización de la Licencia por Maternidad.