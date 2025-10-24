ANSES sumó un trámite digital a su web oficial: cómo iniciarlo







Descubrí cómo podrás solicitar una importante prestación a través de Mi ANSES, que acompaña a adultos mayores sin jubilación.

La PUAM se puede tramitar tanto a través de Mi ANSES, como en las oficinas del organismo con turno previo.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció la digitalización de la solicitud de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), una prestación dirigida a adultos mayores que no reciben jubilación o pensión. A partir de ahora, esta se podrá tramitar a través de la aplicación oficial del organismo, Mi ANSES.

Este mes, los beneficiarios de las pensiones, jubilaciones y asignaciones de ANSES recibieron un aumento del 1,9%, debido a que se les sumó el porcentaje de inflación correspondiente a agosto. Esta relación proporcional fue establecida en el Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado a principios de 2024.

Jubilados y Pensionados Freepik Qué es la PUAM de ANSES La PUAM es una prestación que tiene el objetivo de garantizar el acceso a cobertura previsional para aquellas personas mayores de 65 años que no acumulen los años de aportes suficientes para jubilarse o no obtengan una pensión. Estos deben ser argentinos o naturalizados con 10 años de residencia en el país y, una vez que reciban esta ayuda económica, deben mantener su estadía.

Cómo solicitar la PUAM desde Mi ANSES Con la digitalización del trámite, la solicitud de la Pensión Universal del Adulto Mayor requiere de una serie de pasos:

Acceder a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social .

con y . Revisar los vínculos familiares en Información Personal > Datos personales y familiares y que los datos de contacto (número de teléfono celular y correo electrónico) estén actualizados y validados en Información Personal > Domicilio y datos de contacto .

en y que los (número de teléfono celular y correo electrónico) estén actualizados y validados en . Ingresar a Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor y seguí los pasos. Una vez completados, se podrá observar su estado en Información Personal > Consulta de expediente. jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de la PUAM Este mes, los beneficiarios de la PUAM obtendrán haberes equivalentes a $261.038,70, ya que el monto es equivalente al 80% de la jubilación mínima. Sin embargo, también recibirán el bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000, ya que cobran menos que el valor de $396.298,38. Por lo tanto, el monto total de esta prestación es de $331.038,70.

