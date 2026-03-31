Becas Progresar 2026: montos, requisitos y cómo inscribirse

El programa tiene como objetivo acompañar la educación de manera integral y en todos los niveles.

La carga correcta de información resulta fundamental para evitar rechazos dentro del proceso de evaluación.

El programa Becas Progresar apunta a jóvenes y adultos que buscan estudiar o capacitarse dentro del sistema educativo formal o en trayectos laborales. El Gobierno nacional definió para 2026 una actualización integral que incluye cambios en condiciones de acceso, valores mensuales y modalidad de inscripción.

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La Secretaría de Educación oficializó estas modificaciones mediante la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece un esquema unificado de montos y un calendario organizado por líneas , con fechas distribuidas entre marzo y noviembre según cada categoría.

El acceso al beneficio exige cumplir condiciones vinculadas a identidad, ingresos y situación académica:

Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.

Inscripción como alumno regular en instituciones reconocidas por el Estado.

El grupo familiar del postulante no puede superar un ingreso total equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

El solicitante debe ser argentino nativo o naturalizado con al menos dos años de residencia en el país.

Contempla edades entre 16 y 24 años, con posibles extensiones en situaciones específicas.

Educación superior:

Incluye ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados hasta los 30.

Enfermería:

No fija límite etario

Formación profesional:

Abarca de 18 a 24 años con ampliación hasta 35 para personas sin empleo formal.

Los estudiantes de nivel terciario o universitario deben finalizar el secundario sin materias pendientes.

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Tipos de Becas Progresar y respectivos montos

El esquema económico fija un monto mensual de $35.000 para todas las líneas del programa. En este marco, el sistema liquida el 80% del haber mensual, equivalente a $28.000, mientras retiene el 20% restante, porcentaje que se abona a futuro en un pago único contra la presentación de documentación exigida. La certificación incluye constancia de alumno regular u otros comprobantes académicos según cada línea.

El calendario de pagos depende del momento de adjudicación:

Los beneficiarios de la primera convocatoria acceden a 12 cuotas mensuales

mensuales Quienes ingresen a partir de la segunda instancia perciben 6 cuotas.

El programa establece límites de permanencia según trayectoria educativa. La línea de educación obligatoria permite renovar el beneficio hasta cuatro años y la formación profesional fija un tope de dos cursos por ciclo lectivo:

Educación superior:

Abarca carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas. El alcance incluye tanto ingresantes como estudiantes avanzados con trayectorias académicas en curso.

Enfermería:

Se enfoca en una carrera considerada estratégica dentro del sistema de salud. Esta categoría presenta condiciones más flexibles.

Formación profesional:

Se orienta a capacitación laboral. El acceso contempla jóvenes, adultos, personas desempleadas, madres con hijos a cargo y quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica. No exige cursar estudios primarios, secundarios ni superiores, alcanza con estar inscripto en cursos validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

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Cómo es la inscripción

Se realiza de manera digital a través del sitio oficial de Progresar o mediante la aplicación Mi Argentina. Cada aspirante debe crear un usuario con clave de seguridad personal en caso de primera inscripción.

El cronograma se organiza por líneas con fechas específicas:

La educación obligatoria abre del 27 de marzo al 24 de abril.

Educación superior y enfermería se habilitan del 6 al 30 de abril.

La formación profesional se mantiene abierta desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

El formulario de inscripción incluye tres secciones obligatorias: