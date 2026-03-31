El programa Becas Progresar apunta a jóvenes y adultos que buscan estudiar o capacitarse dentro del sistema educativo formal o en trayectos laborales. El Gobierno nacional definió para 2026 una actualización integral que incluye cambios en condiciones de acceso, valores mensuales y modalidad de inscripción.
Becas Progresar 2026: montos, requisitos y cómo inscribirse
El programa tiene como objetivo acompañar la educación de manera integral y en todos los niveles.
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La Secretaría de Educación oficializó estas modificaciones mediante la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece un esquema unificado de montos y un calendario organizado por líneas, con fechas distribuidas entre marzo y noviembre según cada categoría.
Nuevos requisitos para acceder a las Becas Progresar 2026
El acceso al beneficio exige cumplir condiciones vinculadas a identidad, ingresos y situación académica:
El solicitante debe ser argentino nativo o naturalizado con al menos dos años de residencia en el país.
El grupo familiar del postulante no puede superar un ingreso total equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Inscripción como alumno regular en instituciones reconocidas por el Estado.
Acreditar vacunación completa o en curso según la edad.
Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.
Las condiciones etarias varían según la línea elegida dentro del programa:
Estudios obligatorios:
- Contempla edades entre 16 y 24 años, con posibles extensiones en situaciones específicas.
Educación superior:
- Incluye ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados hasta los 30.
Enfermería:
- No fija límite etario
Formación profesional:
- Abarca de 18 a 24 años con ampliación hasta 35 para personas sin empleo formal.
Los estudiantes de nivel terciario o universitario deben finalizar el secundario sin materias pendientes.
Tipos de Becas Progresar y respectivos montos
El esquema económico fija un monto mensual de $35.000 para todas las líneas del programa. En este marco, el sistema liquida el 80% del haber mensual, equivalente a $28.000, mientras retiene el 20% restante, porcentaje que se abona a futuro en un pago único contra la presentación de documentación exigida. La certificación incluye constancia de alumno regular u otros comprobantes académicos según cada línea.
El calendario de pagos depende del momento de adjudicación:
- Los beneficiarios de la primera convocatoria acceden a 12 cuotas mensuales
- Quienes ingresen a partir de la segunda instancia perciben 6 cuotas.
El programa establece límites de permanencia según trayectoria educativa. La línea de educación obligatoria permite renovar el beneficio hasta cuatro años y la formación profesional fija un tope de dos cursos por ciclo lectivo:
Educación superior:
- Abarca carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas. El alcance incluye tanto ingresantes como estudiantes avanzados con trayectorias académicas en curso.
Enfermería:
- Se enfoca en una carrera considerada estratégica dentro del sistema de salud. Esta categoría presenta condiciones más flexibles.
Formación profesional:
- Se orienta a capacitación laboral. El acceso contempla jóvenes, adultos, personas desempleadas, madres con hijos a cargo y quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica. No exige cursar estudios primarios, secundarios ni superiores, alcanza con estar inscripto en cursos validados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Cómo es la inscripción
Se realiza de manera digital a través del sitio oficial de Progresar o mediante la aplicación Mi Argentina. Cada aspirante debe crear un usuario con clave de seguridad personal en caso de primera inscripción.
El cronograma se organiza por líneas con fechas específicas:
- La educación obligatoria abre del 27 de marzo al 24 de abril.
- Educación superior y enfermería se habilitan del 6 al 30 de abril.
La formación profesional se mantiene abierta desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.
El formulario de inscripción incluye tres secciones obligatorias:
- Solicitud de datos personales
- Carga de información socioeconómica
- Detalles académicos vinculados a la trayectoria del estudiante
- Temas
- ANSES
- Becas Progresar
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