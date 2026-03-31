Último día para presentar la Libreta AUH a través de Mi ANSES

Los beneficiarios deben realizar este trámite para acceder al 20% retenido por el organismo previsional.

La Libreta AUH funciona como un documento escencial de control para el organismo.

La presentación de la Libreta AUH es crucial para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo , ya que se trata de un requisito indispensable para acceder al 20% del beneficio que ANSES retiene mes a mes y que se acumula durante todo el año.

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Este sistema forma parte de una política estatal orientada a garantizar derechos básicos en la infancia . A su vez, representa un refuerzo económico clave para muchas familias, especialmente al inicio del ciclo escolar, cuando los gastos suelen incrementarse.

La Libreta AUH es el documento que permite acreditar que se cumplen las condiciones necesarias para continuar cobrando la asignación. Allí se certifican los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad de niñas, niños y adolescentes.

Además, su presentación es obligatoria para cobrar el 20% retenido durante el año anterior , un monto que suele ser significativo para los hogares, sobre todo al comienzo del año lectivo.

Este mecanismo funciona como la herramienta del Estado para verificar el cumplimiento de controles sanitarios y educativos de las familias que forman parte del programa.

Libreta AUH (2).png Libreta AUH.

Mi ANSES: cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

El trámite es simple y puede completarse online siguiendo estos pasos:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social (también disponible desde la app).

con CUIL y Clave de la Seguridad Social (también disponible desde la app). Dentro del sistema, entrar en Hijos > Libreta AUH y revisar qué secciones faltan completar (educación, salud y vacunación).

y revisar qué secciones faltan completar (educación, salud y vacunación). Generar la Libreta y descargarla o enviarla por correo electrónico.

y descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimirla en una sola hoja y llevarla a la escuela o centro de salud para que sea completada y firmada.

y llevarla a la escuela o centro de salud para que sea completada y firmada. Tomar una foto del formulario completo teniendo en cuenta: Superficie plana y buena iluminación. Las cuatro esquinas visibles. Sin arrugas ni borrones. Imagen nítida en formato JPG y menor a 3 MB .

Volver a mi ANSES, subir la imagen y finalizar la presentación.

Quienes tengan inconvenientes para cargarla online pueden presentarla en una oficina sin turno previo.

ANSES computadora

Monto de la AUH en abril

La Asignación Universal por Hijo actualiza sus valores desde abril con el mismo porcentaje de ajuste aplicado previamente. Debido a esto, la prestación por menor de edad pasa de $132.814 a $136.666, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se incrementa de $432.461 a $445.003.

El esquema de liquidación mantiene la retención del 20% del monto total hasta la presentación de la Libreta. Por ese motivo, el pago mensual directo que reciben las familias queda en $109.332,80 por cada niño.

Este esquema implica que el monto acumulado durante el año puede transformarse en un ingreso relevante para los hogares, por lo que completar el trámite en tiempo y forma resulta clave para no perder ese dinero.

Además, muchos beneficiarios acceden a ingresos complementarios. Entre ellos sobresale la Tarjeta Alimentar, que incrementa el total percibido según la cantidad de hijos y alcanza cifras más elevadas en familias con dos o tres menores.

Otro refuerzo importante es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a hogares con niños de hasta tres años. Este adicional alcanza los $50.094 y se paga de forma directa, sin retenciones, lo que lo convierte en un ingreso extra significativo dentro del esquema de asistencia.