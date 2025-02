ARCA: este grupo de contribuyentes deberá pagar bienes personales en 2025

El mínimo no imponible será de $100 millones.

De acuerdo al Paquete Fiscal aprobado en 2024, el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales se actualizó y cuesta $100 millones , mientras que deducción especial por vivienda familiar pasó de $56 millones a $350 millones.

Por lo tanto, además de un inmueble destinado a la casa-habitación, los ciudadanos que no superen los $100 millones en bienes no deberán tributar. Para aquellos que se encuentren alcanzados, la alícuota del tributo será variable e irá desde el 0,5% al 1,25%. La primera se aplicará cuando se alcancen los valores previamente mencionados, pero no se excedan los $13.688.704,13.

Luego, se aplica un porcentaje del 0,75% para quienes superen el valor anterior, pero lo hagan con un tope total de $29.658.858. Por su parte, la tercera alícuota es de 1% sobre el excedente del piso para patrimonios de hasta $82.132.244.

Y por último, la más elevada implica un pago de $712.953,34 con el 1,25% sobre el excedente de $82.132.224.

Impuesto a Bienes Personales: cuáles son los activos que lo conforman

El Impuesto a los Bienes Personales abarca una amplia cantidad de activos, tanto dentro del país como en el extranjero, por lo que afecta a propiedades, derechos y otros tipos de patrimonio.

En primer lugar, se incluyen los inmuebles tanto dentro como fuera del país, así como los derechos reales sobre bienes en ambas jurisdicciones. También se gravan las naves y aeronaves de matrícula nacional o extranjera, así como los vehículos automotores registrados en Argentina y en el exterior.

Los bienes muebles registrados dentro de Argentina son considerados en el impuesto, al igual que aquellos incorporados dentro de hogares y residencias temporarias, siempre que estas se encuentren en territorio nacional.

Asimismo, se consideran los bienes personales de los ciudadanos domiciliados en Argentina o aquellos que se encuentren en el país al cierre del ejercicio fiscal, el 31 de diciembre de cada año, sin importar si son permanentes o transitorios.

El impuesto también incluye el dinero en efectivo, y sus depósitos, tanto en Argentina como en el exterior a esa fecha, excluyendo ciertos instrumentos de inversión como las cajas de ahorro.

Además, se añaden los títulos, acciones, cuotas o participaciones sociales y otros valores representativos de capital emitidos por entidades públicas o privadas, sin importar si están domiciliadas en Argentina o en el exterior. En este caso, se aplica el criterio "universal" para los residentes permanentes en nuestro país, alcanzando tanto a los bienes dentro y fuera del mismo.

Por su parte, en el ámbito empresarial, los patrimonios de explotaciones unipersonales situadas en Argentina también son alcanzados por el impuesto, al igual que los activos digitales, como criptomonedas y otros criptoactivos.

En cuanto a los créditos, estos se incluyen en el impuesto cuando el deudor está domiciliado en Argentina. Los derechos de propiedad intelectual, sean científicos, literarios o artísticos, así como los de propiedad industrial, como marcas, patentes y diseños, también están gravados, siempre que el titular de los derechos resida en Argentina al cierre del ejercicio fiscal.

También se consideran los bienes muebles y semovientes (bienes móviles) situados en el exterior, así como los depósitos en bancos extranjeros. Y por último, se encuentran los títulos negociables emitidos por sociedades que obtienen capital del público a largo plazo, tales como obligaciones de entidades domiciliadas fuera de Argentina.