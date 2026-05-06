ARCA aplicó cambios y digitaliza el reintegro de IVA a turistas extranjeros: cómo es el trámite para agilizar devoluciones y controles

El nuevo sistema exige comprobantes electrónicos y validación online. El reembolso se gestionará con control digital en la salida del país.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo esquema para el reintegro del IVA a turistas extranjeros que realicen compras en Argentina, con eje en un sistema de validación completamente digital .

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La medida fue establecida a través de la Resolución General 5843/2026 , publicada en el Boletín Oficial, y reemplaza el régimen anterior con el objetivo de agilizar el proceso y garantizar la trazabilidad de las operaciones .

Según la normativa, los comercios adheridos deberán emitir comprobantes electrónicos específicos -factura o tique factura clase “B”- con los datos del turista y transmitir la información en tiempo real a las empresas habilitadas para gestionar las devoluciones.

El nuevo esquema establece que estas firmas serán las encargadas de emitir electrónicamente los cheques de reintegro , asegurando el cumplimiento de todas las condiciones exigidas.

Para acceder al beneficio, los turistas deberán presentar su pasaporte o documento de identidad y realizar compras de bienes producidos en el país por un monto mínimo de 70 pesos.

Cómo funciona el nuevo sistema

El trámite contempla la generación de un cheque de reintegro digital, que incluye datos personales del beneficiario, el monto a devolver y un código de identificación único. Este documento tendrá una validez de seis meses desde su emisión.

Al momento de salir del país, el turista deberá validar la operación en terminales de autogestión, como aplicaciones móviles o kioscos electrónicos, antes de dirigirse al control aduanero.

El sistema puede derivar la operación a un control adicional bajo el canal “Rojo” o, en caso de no haber terminales disponibles, el personal aduanero verificará la mercadería y la documentación presentada.

Cobro y controles

El reintegro podrá percibirse en efectivo en los puntos habilitados, mediante acreditación en tarjeta de crédito emitida en el exterior o a través de envío al domicilio del turista.

Además, todas las operaciones quedarán registradas en línea, lo que permite su verificación electrónica previa a la salida del país.

Desde ARCA advirtieron que los comercios que no cumplan con los requisitos, como la falta de transmisión de datos o irregularidades en las declaraciones, podrán ser suspendidos del régimen.

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En los casos en que el control detecte inconsistencias, el personal aduanero podrá rechazar el reintegro. El resultado de la verificación quedará asentado en el sistema, que podrá aprobar, denegar o dejar sin efecto la solicitud.