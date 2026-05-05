Monotributo 2026: los nuevos límites de ARCA y cómo evitar la expulsión

Conocé toda la información para evitar demoras administrativas o aumentos en los montos mensuales que rige el organimo de administración tributaria.

Cada contribuyente cuenta con la posibilidad de apelar una recategorización de oficio dentro de los 15 días posteriores a la notificación.

El Monotributo presenta en 2026 un esquema más exigente en materia de control fiscal. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) profundiza la verificación entre ingresos declarados, consumos y movimientos bancarios, situación que define la permanencia dentro del régimen.

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Cada contribuyente debe sostener coherencia entre facturación y nivel de gastos para evitar sanciones. El sistema contempla exclusión automática ante desvíos detectados. El pase al Régimen General implica el pago de IVA y Ganancias , además de una restricción de reingreso por tres años.

El organismo aplica monitoreo digital sobre las operaciones registradas por monotributistas . Los sistemas analizan facturas electrónicas, consumos con tarjeta y acreditaciones bancarias. La inconsistencia entre ingresos y gastos activa alertas inmediatas, que se derivan al propio ente.

Cada categoría cuenta con parámetros específicos, que limitan el nivel de gastos admitido. El control varía según el tipo de actividad declarada. La relación entre ingresos brutos y egresos funciona como criterio central para el análisis de montos permitidos.

Los topes de gastos permitidos se organizan de la siguiente manera:

venta de bienes: los gastos no pueden superar el 80% de los ingresos brutos máximos

prestación de servicios: los gastos no pueden superar el 40% de los ingresos brutos

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos

Cuáles son los nuevos límites de facturación del Monotributo en 2026

El régimen establece escalas con topes anuales de facturación para cada categoría. Cada contribuyente debe encuadrarse dentro del rango correspondiente según su actividad económica. El exceso de ingresos genera la exclusión automática del régimen, de manera que los valores vigentes para 2026 son los siguientes:

categoría A: $10.277.988,13

categoría B: $15.058.447,71

categoría C: $21.113.696,52

categoría D: $26.212.853,42

categoría E: $30.833.964,37

categoría F: $38.642.048,36

categoría G: $46.211.109,37

categoría H: $70.113.407,33

categoría I: $78.479.211,62

categoría J: $89.872.640,30

categoría K: $108.357.084,05

El límite superior del régimen se ubica en la categoría K. El tope máximo supera los $108 millones anuales, con una ampliación superior a $13,5 millones respecto de escalas anteriores.

ARCA

Cómo evitar la exclusión del régimen simplificado

El sistema contempla causales de exclusión que exceden la facturación anual. ARCA analiza también el comportamiento fiscal y las condiciones operativas de cada contribuyente. El cumplimiento integral evita sanciones y demoras en los tiempos administrativos.

Entre los principales motivos de expulsión se encuentran:

mora prolongada: deuda acumulada durante diez cuotas consecutivas

exceso de unidades de explotación: más de tres simultáneas

importaciones: adquisición de bienes o servicios para comercialización

categorización incorrecta: declarar venta de bienes cuando se prestan servicios

Cada irregularidad genera salida directa del régimen, es por eso que llevar un correcto registro de la actividad resulta clave para sostener la categoría.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

Nuevos montos de alquileres devengados y precio máximo unitario

El esquema 2026 incorpora parámetros actualizados para alquileres y valores unitarios de venta. Estos indicadores influyen en la categorización y en la permanencia dentro del sistema. Los topes acompañan el aumento general de escalas.

El precio máximo unitario de venta se fija en $536.767,47 para todas las categorías desde agosto de 2025. Este límite condiciona la comercialización de productos dentro del régimen. Cada operación debe respetar ese valor máximo por unidad.

El parámetro de alquileres devengados también muestra incrementos para el período fiscal 2026. Este ajuste permite sostener actividades con mayores costos operativos. Los montos varían según la categoría definida por ARCA.

Como referencia, la categoría A admite alquileres de hasta $6.450.000 anuales, sujeto a la actualización final de la tabla vigente. Los valores definitivos dependen de la publicación oficial del organismo.

monotributo

Recategorización 2026: plazos y requisitos para no cometer errores

El proceso de recategorización se realiza de forma semestral y exige revisar la actividad económica de los últimos 12 meses. ARCA habilita una segunda instancia durante el año para ajustar la categoría. El período de evaluación abarca de julio de 2025 a junio de 2026.

El plazo para completar el trámite se extiende hasta el 5 de agosto de 2026. La nueva categoría entra en vigencia con los pagos que vencen ese mismo mes. Es importante considerar las variables ya que un cumplimiento en término evita recategorizaciones de oficio. Los parámetros incluyen: ingresos brutos, superficie afectada, alquileres devengados y consumo de energía eléctrica.

El sistema permite confirmar la categoría vigente si no existen cambios en los parámetros. Esta opción evita modificaciones innecesarias. El procedimiento requiere ingresar al portal de ARCA con clave fiscal y seleccionar la opción correspondiente. El sistema muestra la información registrada y permite actualizar datos.

Algunos errores frecuentes pueden derivar en sanciones o exclusiones: