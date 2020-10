Los museos reclamarán su apertura con una particular manifestación

Al mismo tiempo, con la manifestación insistirán con que son espacios seguros y fácilmente adaptables a los nuevos hábitos debido a que permiten el desarrollo de las medidas de prevención y facilitan el encuentro personal y afectivo de los visitantes con las obras de arte.

"Tenemos mucha esperanza en que vamos a poder abrir muy pronto porque no entendemos cómo están abiertos los shoppings y no los museos. Los museos ofrecen más seguridad que un shopping", precisó Gabriela Rangel, directora del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), durante una conferencia ofrecida este jueves.

Embed

En tanto que Victoria Noorthorn, directora del Museo Moderno de Buenos Aires, señaló que: "Es un sector que realmente necesita volver a la actividad" y estamos esperando que eso suceda. Los museos de arte son espacios seguros, históricamente reglamentados con lo cual tienen una facilidad para adaptarse a las nuevas normas que exige la situación de la Covid-19 con la distancia social, el uso de barbijo, los aforos necesarios".

"Las instituciones estamos previendo el ingreso con turnos reservados previamente online y obviamente tenemos los museos preparados con las mamparas en la recepción, la señalética de cuidado y la capacitación del personal, es decir, que los museos estamos listos para reabrir. Además, en lo que hace a la revitalización económica, son espacios que dan trabajo a miles de artistas, gestores culturales, profesionales del arte y la cultura, proveedores, etc.", indicó.

Adriana Rosenberg, de la Fundación Proa, expresó: "Todavía no está el protocolo para las actividades culturales en el espacio público. Está autorizada la acción de actividades culturales, pero en realidad hasta que no se apruebe el protocolo no podemos hacer actividades culturales, y eso está a la espera de salir".

La manifestación

RAME, una agrupación que surgió hace seis meses, en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19, señaló que con "Los museos se iluminan" se intentará "transmitir en ese gesto el aporte esencial y fundamental del arte para la ampliación del espacio público y para la reconstrucción de los lazos sociales en nuestras comunidades".

La programación comenzará este viernes a las 20 con la proyección del video que reúne las fachadas de las 60 instituciones iluminadas.

El Museo Nacional de Bellas Artes, en tanto, informó en sus redes sociales que le sumará 100 obras maestras de su colección e invitó a la sociedad a seguir la protesta por su canal de Youtube.

Andrés Duprat, su director, explicó que "proyectan las obras más icónicas de distintas épocas en la fachada, como una manera poética de las obras que desde adentro producen una pulsión que excede al edificio y encuentre a los transeúntes que pasen".