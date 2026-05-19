Tras ser retirada de Casa Rosada, Helmut Ditsch pidió recuperar su obra sobre el glaciar Perito Moreno

El artista argentino radicado en Austria pidió que le restituyan una réplica que estaba exhibida en Casa Rosada desde 2011 y fue retirada de donde estaba expuesta.

El artista argentino Helmut Ditsch reclamó al Gobierno la devolución de una réplica de su obra “The triumph of nature”, inspirada en el glaciar Perito Moreno, que fue retirada en marzo de la Casa Rosada tras permanecer 13 años exhibida. Según denunció el pintor, radicado en Austria, la pieza había sido cedida en préstamo y todavía no recibió una respuesta oficial sobre su paradero.

El cuadro fue retirado en marzo y, según planteó el propio autor, desde entonces no recibió una respuesta formal sobre su ubicación ni sobre los pasos para recuperarlo. La situación tomó mayor visibilidad después de que Ditsch publicara un mensaje dirigido a las autoridades nacionales, en el que remarcó que la pieza no fue comprada por el Estado.

“ Che, ¡no se roben mi obra! ”, escribió el pintor desde Viena , luego de asegurar que durante varias semanas intentó comunicarse por mail con la Secretaría General de la Presidencia . En su reclamo, aclaró que el Gobierno podía decidir retirar la obra del lugar donde estaba exhibida, pero sostuvo que, al tratarse de un préstamo, debía restituírsela.

La réplica había llegado a la Casa de Gobierno en 2011 y quedó vinculada durante años a la presencia simbólica del Perito Moreno dentro de Balcarce 50. Su retiro se produjo en medio del debate legislativo sobre la Ley de Glaciares, una coincidencia que el artista ya había cuestionado públicamente por el contenido ambiental de su obra y por su posición crítica frente a eventuales cambios en la protección de esos ecosistemas.

El pedido del artista y la respuesta oficial

Ditsch sostuvo que su intención es recuperar la pieza para entregarla a otra institución pública. En ese sentido, cuestionó la falta de respuesta oficial y pidió que se le informe el paradero de la obra, explicando que se trata de una reproducción realizada con materiales de alta calidad y debía ser manipulada con cuidado ante cualquier traslado.

Desde el Gobierno, en tanto, la explicación por el retiro apuntó a cuestiones de conservación. Según se informó, se habrían detectado fallas estructurales en el sector donde estaba exhibida la pieza y también se tuvo en cuenta el impacto de los cambios de temperatura provocados por los aires acondicionados del pasillo, que podían afectar la estética de las obras.

El argumento oficial fue que la réplica fue retirada para ser puesta a resguardo. Sin embargo, el reclamo del artista apunta a otro punto: si la obra ya no iba a permanecer exhibida, debía ser devuelta a quien la había cedido.

La trayectoria de Helmut Ditsch

Nacido en Villa Ballester en 1962, Helmut Ditsch construyó buena parte de su obra a partir de paisajes naturales argentinos en grandes formatos y con una técnica hiperrealista. Entre sus temas recurrentes aparecen el Río de la Plata, el Salar Grande, el Volcán Lanín y, especialmente, los glaciares patagónicos.

Su producción también quedó asociada a cifras récord dentro del mercado del arte argentino. En 2010, “El Mar II”, inspirada en el Océano Atlántico, fue vendida por USD 865.000, una marca destacada para un artista argentino vivo. Años más tarde, “Cosmigonon”, otra obra inspirada en el Perito Moreno, alcanzó los USD 1,5 millones.

Ditsch también es autor de “El hielo y la eternidad transitoria”, señalada como una de las obras más valuadas de la historia del arte argentino. Esa pieza fue adquirida por la fundación austríaca HPH Privatstiftung, ligada al empresario Hans Peter Haselsteiner, en el marco de una operación millonaria que consolidó su reconocimiento internacional.