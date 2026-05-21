Paula Rivero: una experiencia visual de fuerte densidad conceptual

La artista inaugura "El Vórtice de la materia", una exposición que incluye 53 obras y recorre cuatro décadas. La inauguración tendrá lugar este jueves, de 18 a 20.30 hs, en PS Gallery

La artista argentina Paula Rivero inaugura El Vórtice de la Materia , Geometría secreta de lo vivo, una exposición individual de fuerte densidad conceptual, que reúne 53 obras y recorre casi cuatro décadas de producción e investigación visual ininterrumpida, atravesadas por la transformación, la geometría y la materia como lenguaje vivo.

La inauguración tendrá lugar el próximo jueves 21 de mayo, de 18 a 20.30 hs, en PS Gallery, galería de arte contemporáneo argentino, ubicada en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 690, Ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, Rivero despliega un universo donde la materia deja de ser soporte para convertirse en un organismo en permanente devenir. El concepto de “vórtice” aparece aquí como núcleo conceptual de la exhibición : un punto de tensión donde lo estructural se vuelve orgánico y lo visible comienza a revelar una geometría secreta. Aborda la búsqueda de una unicidad posible, donde cuerpo, mente, alma y energía convergen en un mismo pulso sensible.

A través de capas, pliegues, escrituras, relieves, transparencias y fragmentaciones, la artista construye un lenguaje visual propio donde cada pieza parece atravesar un estado continuo de mutación. Las obras -pinturas, collages, dibujos, esculturas e instalaciones-, no funcionan como objetos cerrados, sino como campos sensoriales de evolución material y simbólica.

“El Vórtice de la Materia surge de una indagación profunda sobre la materia y sobre la posibilidad de que deje de ser un soporte para convertirse en un organismo dinámico, en permanente mutación. Me interesa trabajar ese instante donde lo estructural comienza a volverse orgánico y donde lo visible revela dimensiones más intuitivas, simbólicas e invisibles. Cada obra aparece como un entramado de tensión entre geometría, emoción, energía y memoria”.

Paula Rivero

“Esta exposición reúne distintas etapas de mi recorrido artístico y, al mismo tiempo, una búsqueda muy íntima vinculada a la integración entre cuerpo, mente, alma y energía. Más que presentar piezas cerradas, quise construir una experiencia donde las obras dialoguen entre sí, capaz de alterar constantemente la percepción del espectador y generar nuevas formas de conexión sensible.”, expresa Paula Rivero.

La exposición reúne distintas series desarrolladas por la artista a lo largo de su trayectoria, desde Génesis, Escrituras, Alquimia, Corsets y Armaduras, Origami y Disrupciones, integrando múltiples disciplinas y soportes en un mismo territorio expandido de exploración estética. Pintura sobre lienzo, papel, vidrio, collage matérico, dibujo y objeto conviven como parte de una profunda investigación sobre la metamorfosis, la impermanencia y el movimiento de la vida.

En diálogo con conceptos vinculados a la percepción, los arquetipos y el pensamiento de Carl Jung, El Vórtice de la Materia propone una experiencia inmersiva donde cada obra altera y resignifica la lectura de la siguiente, generando un recorrido en expansión, en el que la materia parece reorganizarse constantemente frente al espectador. Funciona como una experiencia de tránsito y transformación, donde el arte aparece como una forma de revelar que lo único permanente es el cambio.

“La galería es un espacio expositivo, con más de 550 m2 dedicados al arte contemporáneo, que busca crear un punto de encuentro entre artistas, obras y público, donde cada propuesta curatorial invite a la reflexión, la sensibilidad y el diálogo. Nuestro compromiso está puesto en impulsar proyectos con identidad propia y generar experiencias culturales capaces de conectar con nuevas audiencias y fortalecer la escena artística local”, destaca Paula Peré Vignau, directora de PS Gallery