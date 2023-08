Atención conductores: cómo será el nuevo sistema de Scoring en Provincia

Los principales siete motivos de este tipo de faltas viales se deben a: no respetar los límites de velocidad previstas, representando el 70% de las faltas cometidas; no respetar luces de semáforo o barreras de paso a nivel; conducir en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otras sustancias; circular sin la VTV actualizada ni la documentación necesaria; no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal; no utilizar cinturón de seguridad; y no tener las luces encendidas.