Atención monotributistas: cómo hacer para anular una factura de ARCA mal hecha

Una gestión muy fácil de seguir te permite corregir errores para evitar inconvenientes administrativos dentro del sistema tributario.

Algo muy común que le sucede a quienes se encuentran bajo el régimen del monotributo es equivocarse al emitir un comprobante . Un importe incorrecto, un dato erróneo del cliente o una operación duplicada son suficientes para generar diferencias que conviene corregir cuanto antes .

Para estos casos, ARCA dispone de una herramienta digital que permite dejar sin efecto determinados comprobantes electrónicos. El procedimiento se hace de manera online y tan solo toma un par de minutos, siempre que se cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

Cuando un contribuyente detecta un error en un comprobante emitido mediante el Facturador, no puede eliminarlo directamente . La corrección se lleva a cabo a través de la emisión automática de una Nota de Crédito C asociada al documento original, lo que invalida sus efectos fiscales y contables. Para completar el trámite es necesario seguir una serie de pasos:

ARCA también recomienda ingresar desde Google Chrome en dispositivos Android y desde Safari en equipos con iOS para evitar inconvenientes durante la operación. Antes de iniciar la gestión, es importante tener presentes algunas limitaciones, por ejemplo, el sistema únicamente permite anular tiquets tipo C . Además, no se pueden modificar las notas de crédito emitidas y tampoco es posible avanzar si el comprobante ya posee una nota de crédito asociada previamente.

Otro aspecto a considerar son los límites de operación del Facturador, ya que la herramienta no puede emplearse cuando el importe supera los $500.000 en pagos electrónicos. Para otros medios de pago, el tope permitido es de $208.644 . Esta alternativa es útil para corregir errores frecuentes sin necesidad de llevar a cabo trámites presenciales.

Si cometiste algún error, es posible corregirlo. Magnific

Las fechas clave para los monotributistas en julio 2026

Además de la emisión de comprobantes, julio de 2026 trae una de las obligaciones más importantes para quienes están inscriptos en el monotributo, la recategorización semestral. Durante este proceso, cada contribuyente debe revisar si la categoría que tiene sigue siendo la adecuada de acuerdo con los parámetros registrados en los últimos 12 meses.

Entre los factores que analiza ARCA figuran los ingresos brutos acumulados, el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada a la actividad y los alquileres devengados cuando corresponda. El cronograma confirmado para este año establece las siguientes fechas:

Inicio de la recategorización: 15 de julio de 2026

Finalización del trámite: 5 de agosto de 2026

Primera cuota con la nueva categoría: 20 de agosto de 2026

La revisión alcanza a quienes hayan desarrollado actividad suficiente para ser evaluados durante el período correspondiente, pero, quienes lleven menos de seis meses dentro del régimen simplificado no deben realizar este procedimiento.

Al ingresar al portal de monotributo, el sistema exhibe la facturación electrónica registrada y puede sugerir una categoría según los datos disponibles. Sin embargo, cada contribuyente debe verificar que la información coincida con la realidad de su actividad antes de confirmar cualquier cambio.

No llevar a cabo la recategorización cuando corresponde puede derivar en ajustes posteriores. En determinados casos, ARCA tiene facultades para efectuar modificaciones de oficio si detecta diferencias entre los parámetros declarados y los que surgen de sus controles.

Por ese motivo hay que revisar periódicamente la facturación acumulada y los restantes indicadores del régimen para evitar llegar a las fechas límite con información incompleta.