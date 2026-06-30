Monotributo ARCA: el paso a paso obligatorio si la obra social no te quiere aceptar

Conocé cuál es el trámite que te permite reclamar ante una negativa y qué opciones existen para acceder a la cobertura médica.

Acceder a una cobertura médica forma parte de los derechos de quienes están inscriptos en el monotributo . Sin embargo, algunos contribuyentes son rechazados al momento de iniciar la afiliación, pese a cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.

A partir de esta situación, existe un procedimiento formal que permite exigir la revisión del caso y, si la entidad mantiene el rechazo o no responde dentro de los plazos previstos, trasladar el reclamo al organismo que controla el sistema. Por eso, conocer cada instancia es fundamental para defender ese derecho.

Los monotributistas tienen derecho a elegir una de las obras sociales habilitadas por la Superintendencia de Servicios de Salud . Si una entidad rechaza la afiliación sin una causa válida, el primer paso consiste en presentar un reclamo directamente ante esa obra social. Para iniciar el trámite es necesario completar el formulario correspondiente y acompañarlo con la documentación solicitada, entre la que se requiere:

También se recomienda conservar una copia del reclamo con sello de recepción o cualquier comprobante que acredite la presentación, ya que ese documento va a ser indispensable si el conflicto avanza hacia una instancia administrativa superior. La obra social dispone de un plazo estimado de entre 10 y 20 días hábiles para responder y durante ese período debe analizar la documentación y fundamentar su decisión.

La legislación vigente prohíbe rechazar afiliaciones por cuestiones de edad, sexo, embarazo o la existencia de enfermedades preexistentes. Si la entidad mantiene la negativa sin fundamentos suficientes o directamente no responde, el contribuyente puede continuar con el procedimiento.

Persona mayor trámite Los Monotributistas tienen acceso a una obra social. Pexels

Paso a paso: cómo denunciar ante la Superintendencia de Servicios de Salud

Cuando la obra social no resuelve el reclamo, la siguiente instancia corresponde a la Superintendencia de Servicios de Salud. La denuncia debe presentarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la respuesta negativa o una vez vencido el plazo de contestación sin novedades por parte de la entidad. El trámite puede realizarse por distintas vías:

De manera presencial en las oficinas de la Superintendencia

A través del sistema Trámites a Distancia (TAD) de la plataforma Mi Argentina

de la plataforma Mi Argentina Mediante el correo postal

Con consultas y orientación telefónica al 0800-222-72583

Al momento de efectuar la denuncia es necesario adjuntar toda la documentación presentada previamente, incluida la constancia del reclamo realizado ante la obra social y, si existe, la respuesta emitida por la entidad. Desde la entrada en vigencia del Decreto 955/2024, los aportes de salud de los monotributistas se transfieren directamente a la obra social elegida.

Además, se eliminó el mecanismo de intermediación que derivaba esos fondos hacia empresas de medicina prepaga. Este esquema fortaleció la responsabilidad de las obras sociales habilitadas, que deben cumplir con todas las obligaciones previstas por la normativa respecto de la afiliación y la prestación de servicios.

Computadora Trámite ARCA Si sos monotributista, es importante que tengas esto en cuenta. Magnific

Monotributo: cuáles son las obras sociales habilitadas por ARCA

Actualmente, los pequeños contribuyentes pueden elegir entre 45 obras sociales habilitadas por la Superintendencia de Servicios de Salud para recibir nuevos afiliados. Entre las entidades disponibles aparecen:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina

Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de la Prevención y la Salud

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf

Obra Social de Vareadores

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria

MET-Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Privamed S.A.

Se recomienda que antes de iniciar la afiliación se revise la disponibilidad de clínicas y sanatorios en la ciudad donde vive el afiliado, la cartilla médica, la cobertura de medicamentos, las prestaciones de alta complejidad, la atención de urgencias y la posibilidad de incorporar integrantes del grupo familiar.

Aunque el padrón oficial reúne 45 opciones, muchas tienen una cobertura regional o limitada a determinados sectores laborales, por lo que lo mejor es verificar previamente que la obra social tenga prestadores en la zona de residencia y que pueda responder a las necesidades médicas del titular y de su familia.