La ONU confirmó que el El Niño será muy poderoso y podría generar eventos extremos

Lo sostuvo la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y expresó que prevé este avance hasta septiembre. Esto conllevaría más sequías, lluvias intensas y olas de calor.

Este avance aumentaría las probabilidades de "sequías y lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo".

El fenómeno climático de El Niño muestra una "rápida evolución" hacia un "episodio fuerte" entre julio y septiembre de este año, advirtió este viernes la ONU . Esto lo ubicaría en el nivel tres, de cuatro, lo que aumenta la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos globales.

"Ya se observan condiciones características de un episodio de El Niño, y se prevé que se intensifiquen rápidamente hasta convertirse en un episodio fuerte", declaró la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo , en el boletín climático estacional que esta agencia de la ONU publica cada mes, citó AFP.

Esto aumentaría las probabilidades de "sequías y lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo", agregó.

Según la OMM, se instalaron condiciones de El Niño en el Pacífico tropical y se prevé su rápida intensificación en los próximos meses, lo que aumentará la probabilidad de olas de calor, sequías, lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos en muchas partes del mundo.

Esta nueva actualización completa la publicada el 2 de junio por la OMM, que anunciaba la inminencia de un episodio de El Niño. Pocos días después, el 11 de junio, la Agencia estadounidense de Observación Oceánica y Atmosférica (Noaa) confirmó que el fenómeno comenzó en mayo.

Este fenómeno natural se produce habitualmente cada dos a siete años y dura aproximadamente entre nueve y 12 meses.

Según la OMM, las previsiones de los principales centros alrededor del mundo indican un aumento constante y significativo de las temperaturas oceánicas en el centro y el este del Pacífico ecuatorial. "Se espera que las anomalías medias estacionales de la temperatura de la superficie del mar superen los 2 °C en regiones clave de vigilancia", alerta la agencia.

También prevé más precipitaciones de lo normal en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, y menos precipitaciones de lo normal en algunas zonas del océano Índico tropical, del subcontinente indio y en gran parte de Australia. Se esperan asimismo precipitaciones inferiores a lo normal en el Caribe, en el noroeste de Sudamérica y en algunas regiones de Centroamérica, mientras que el suroeste de EEUU debería registrar condiciones más húmedas de lo habitual.

Para Europa se proyecta un contraste norte-sur, con más precipitaciones en el sur y menos en el norte, aunque las previsiones allí son menos fiables que en muchas otras regiones.

La ONU entrega 10.000 bolsas mortuorias para Venezuela tras los terremotos

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmaron el envío de 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela, aunque aclaró que confían en que el saldo final de fallecidos por los sismos no alcance dicha cantidad.

“Estamos trabajando codo a codo con el gobierno, y no voy a empezar a especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente. Al menos 2500 estructuras se vieron afectadas, la mayoría de las cuales colapsaron por completo, así que, sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada”, expresó el coordinador de la ONU en el país, Gianluca Rampolla Del Tindaro.

Durante la rueda de prensa por videoconferencia, el coordinar detalló el avance de la asistencia tras pactarlo con el gobierno local: “Puedo darles un indicador aproximado: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10.000 bolsas para cadáveres”. A lo que también manifestó el pesar del organismo ante la tragedia: “Es muy triste, y de verdad esperamos que la cifra sea menor que esa, y por eso estamos concentrados ahora en las operaciones de rescate”.