ARCA amplió el plan de pagos para todo el sector salud y extendió el plazo de adhesión + Agregar ámbito en









La Agencia de Recaudación y Control Aduanero modificó el régimen especial de facilidades de pago para incorporar a todos los prestadores de salud. La adhesión podrá realizarse hasta el 30 de octubre de 2026.

ARCA amplió el plan de pagos para el sector de salud.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió el alcance del régimen especial de facilidades de pago destinado al sector de la salud y prorrogó un mes el plazo para adherirse al beneficio. La medida fue oficializada este viernes mediante la resolución general 5874/2026, publicada en el Boletín Oficial.

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La modificación alcanza al régimen creado por la resolución general 5858, que hasta ahora estaba dirigido a establecimientos de salud con internación. Desde ahora, el plan de pagos incluirá a todos los contribuyentes pertenecientes al sector salud, con el objetivo de facilitar la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social.

Qué modifica la medida Según explicó ARCA en los fundamentos de la resolución, la decisión fue adoptada luego de un pedido realizado por la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS), que planteó la necesidad de ampliar el beneficio debido a las dificultades económicas y financieras que atraviesa el conjunto del sistema sanitario.

El ARCA tomó la medida luego de un pedido de la CAPS. Mariano Fuchila El organismo sostuvo además que la continuidad y el funcionamiento normal de todos los actores del sistema de salud constituye un interés público, ya que su actividad resulta indispensable para garantizar el acceso de la población a las prestaciones sanitarias.

La nueva normativa también extiende el plazo de adhesión al régimen hasta el 30 de octubre de 2026, cuando originalmente vencía el 30 de septiembre. De acuerdo con la resolución, la prórroga busca facilitar el acceso de los contribuyentes alcanzados al plan de regularización.

Las actualizaciones de ARCA Como parte de los cambios, ARCA actualizó las caracterizaciones que deberán tener los contribuyentes en el Sistema Registral para acceder al beneficio. A la ya existente identificación para establecimientos con internación se suma la nueva categoría "533 - Protección transitoria y Alivio Fiscal para el Sector Salud", que podrá consultarse a través del servicio web del organismo. Asimismo, la resolución modifica la denominación del plan, que pasa a llamarse "Plan Especial Sector Salud - Obligaciones vencidas al 31/05/2026", en línea con la ampliación del universo de beneficiarios. La medida entró en vigencia este viernes con su publicación en el Boletín Oficial.