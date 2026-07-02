Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 2 de julio

El dólar oficial mayorista profundizó la senda alcista el primer día de julio, y se ubicó en $1.489 para la venta. Los bonos en dólares cotizaron al alza en la primera rueda de julio, mientras el riesgo país cedió a los 424 puntos básicos y los bonos subieron. El S&P Merval en dólares cedió más de 2% y los ADRs cayeron hasta 4%.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 2 de julio
El dólar oficial minorista cotiza a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.511,11 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.