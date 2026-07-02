El dólar blue cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 2 de julio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Mercados: dólar oficial retrocede, pero paralelos avanzan; ADRs suben y riesgo país toca mínimos desde 2018
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 2 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.488 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 2 de julio
El dólar CCL cerró a $1.574 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 2 de julio
El dólar MEP cerró a $1.523,63 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 2 de julio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 2 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.563,04, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 2 de julio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s61.665, según Binance.
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