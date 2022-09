Video exclusivo: Sabag Montiel y su novia llegan juntos a la casa de Cristina Kirchner

En éstas se observa a los dos mientras se acercan a los manifestantes y se mezclan entre ellos, y esperan la llegada de la expresidenta a su propiedad del barrio porteño de Recoleta.

Las filmaciones que comprometen a ambos

FERNANDO SABAG Y SU NOVIA El momento en que Fernando Sabag Montiel se acercaba con su novia a la casa de Cristina Fernández de Kirchner C5N

Imágenes en el celular

Los investigadores con ayuda de un grupo de péritos en tecnología lograron ingresar a la tarjeta de memoria del teléfono celular del brasileño y hallaron fotografías que fueron incorporadas a la causa.

Se trata de imágenes en las que se los ve a ambos junto al arma de la marca Bersa utilizada en el intento de atentado, algo que llamó la atención de la Justicia ya que podría tratarse de un caso de que fue preparado con varios meses de anticipación.

Con esta información, la investigación se orienta ahora a determinar si además de Uliarte y Sabag Montiel participaron de la planificación del atentado otras personas que hasta ahora no fueron individualizadas.

Lo que dijo el tío de Brenda Uliarte

El tío de Brenda Uliarte consideró este martes que, a su criterio, su sobrina participó en el ataque por "amor" y aseguró que lo que hicieron "es algo inentendible".

"A Sabag lo vi dos veces y me pareció una persona no muy lúcida, pero vaya a saber si por amor o por qué hicieron lo que hicieron, es algo inentendible", afirmó Eduardo en declaraciones al canal C5N.

El hombre indicó que le enviaron la foto en la que se ve a su sobrina con el arma utilizada en el ataque y declaró: "Sinceramente no lo puedo creer. Me baso en lo que yo vi acá, era una niña sufrida y me partió el alma ver esa foto".