Las fotos de Fernando Sabag Montiel y su novia con el arma del atentado a Cristina Kirchner

Las imágenes extraídas del teléfono celular Samsung A50 con ayuda de péritos tecnológicos serán parte de la prueba que se le exhibirá en esta jornada a los imputados en sus respectivas declaraciones indagatorias previstas para esta tarde.

Fernando Sabag Montiel Brenda Uliarte Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

En las fotografías difundidas por distintos medios periodísticos se lo ve al ciudadano brasileño y a su novia con una pistola Bersa.

La forma del revólver es la misma que la utilizada en el fallido atentado y con las municiones secuestradas en el marco de la investigación en curso.

La indagatoria

El horario de la cita es las 17 en los Tribunales de Comodoro Py, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo a voceros, la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo indagarán primero a Uliarte y, luego, le ampliarán la indagatoria a Sabag Montiel.

"No es un loco suelto, no son solo él y su novia, pertenecen a un grupo de 'heaters' que se sienten representados por algunas ideas políticas, aunque no está acreditado que tengan respaldo de ningún espacio", señaló una fuente de la pesquisa.