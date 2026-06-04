Becas Progresar: ANSES liquida tres cuotas juntas en junio y activa los primeros aprobados

Comenzaron a aparecer las primeras adjudicaciones del programa educativo y algunos estudiantes recibirán pagos acumulados desde marzo.

Miles de estudiantes ya pueden consultar el resultado de su solicitud. En algunos casos, el depósito supera los $100.000 por pagos retroactivos.

Junio empezó con un beneficio esperado por miles de estudiantes de todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) empezó a reflejar las primeras adjudicaciones correspondientes a las Becas Progresar 2026 y muchos beneficiarios recibirán tres cuotas juntas durante este mes.

La situación alcanza principalmente a quienes realizaron la inscripción durante la primera convocatoria del año y todavía se encontraban en proceso de evaluación. Una vez aprobada la solicitud, ANSES liquida en un solo pago los meses acumulados desde el inicio del ciclo lectivo.

Las primeras acreditaciones comenzaron a verse durante los últimos días y se espera que más adjudicaciones se incorporen progresivamente a medida que avance el proceso de evaluación de solicitudes.

Uno de los mecanismos más utilizados por los estudiantes para verificar si fueron incorporados al próximo calendario de pagos es la Certificación Negativa de ANSES . En las últimas semanas comenzó a popularizarse el "semáforo" , un término utilizado por los propios beneficiarios para identificar rápidamente si existe una liquidación en curso.

Cuando al ingresar a la Certificación Negativa aparece la leyenda vinculada a Becas Progresar resaltada en color rojo, significa que el estudiante figura dentro de una próxima liquidación del organismo.

También es posible consultar el estado de la solicitud directamente desde la plataforma oficial Progresar, donde se informa si el trámite continúa en evaluación, fue aprobado o rechazado. Las primeras adjudicaciones del ciclo lectivo 2026 comenzaron a reflejarse durante los últimos días, por lo que muchos estudiantes que aún observan el estado "en evaluación" podrían recibir novedades próximamente.

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Montos y pagos retroactivos: ¿quiénes cobran los $105.000 acumulados?

El monto mensual bruto de las Becas Progresar se mantiene en $35.000. No hubo aumentos para este programa durante el mes. En los casos donde la aprobación se produce varios meses después del inicio del ciclo lectivo, ANSES realiza una liquidación acumulada de las cuotas correspondientes.

Por ese motivo algunos beneficiarios recibirán en junio los importes correspondientes a marzo, abril y mayo junto con la cuota actual. La cifra de $105.000 surge de la acumulación de tres cuotas de $35.000 cada una. Los estudiantes que ingresen en esta situación verán acreditado un monto superior al habitual, ya que ANSES busca regularizar todos los pagos pendientes desde el momento en que comenzó a generarse el derecho al cobro.

El importe exacto puede variar según la línea del programa, la fecha de aprobación y las particularidades de cada expediente.

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¿Qué pasa con los ingresantes y el 20% retenido por ANSES?

Como ocurre todos los años, los beneficiarios de Progresar no cobran la totalidad del monto mensual de manera inmediata. ANSES deposita regularmente el 80% de la beca y retiene el 20% restante hasta que el estudiante acredite el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el programa.

En el caso de una beca de $35.000, el estudiante percibe mensualmente $28.000 y queda pendiente un porcentaje que se liquida posteriormente una vez presentada la documentación correspondiente.

Para los ingresantes, esto significa que el monto efectivamente cobrado durante el año puede ser menor al valor informado oficialmente, aunque el dinero retenido no se pierde siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el programa.

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Requisitos clave para no perder el beneficio durante el año

Más allá de conseguir la aprobación inicial, los estudiantes deben mantener determinadas condiciones para conservar la beca durante el ciclo lectivo. Entre los principales requisitos se encuentra la condición de alumno regular y el cumplimiento de las exigencias académicas establecidas para cada línea de Progresar.

Al mismo tiempo, continúan vigentes las evaluaciones periódicas que permiten verificar la continuidad de los estudios y el avance dentro de la trayectoria educativa correspondiente. Las Becas Progresar están destinadas a estudiantes de nivel obligatorio, superior, enfermería y formación profesional, con requisitos específicos según cada modalidad.

Por ese motivo, quienes resultaron aprobados durante las primeras adjudicaciones de 2026 deberán seguir atentamente las condiciones del programa para evitar suspensiones o interrupciones futuras.