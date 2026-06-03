ANSES pagará $674.976 en junio 2026 a este grupo de personas

Con aumento por movilidad, bono extraordinario y medio aguinaldo, un grupo de beneficiario superará los $670.000 en junio.

Quienes cobran la jubilación mínima se ubican entre los principales beneficiados de la liquidación de junio.

Junio será uno de los meses de mayores ingresos del año para millones de jubilados y pensionados. Además del aumento por movilidad que se aplica sobre los haberes previsionales, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre y mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.

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Como resultado de esa combinación , los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán un total de $674.976,99 durante junio de 2026. El monto surge de sumar la jubilación actualizada, el refuerzo extraordinario y el Sueldo Anual Complementario (SAC).

La cifra fue confirmada luego de conocerse el incremento del 2,58% que se aplica este mes a las prestaciones previsionales, en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC dos meses antes.

La actualización de junio elevó la jubilación mínima a $403.317,99 . Ese es el haber base que reciben los beneficiarios antes de sumar el bono extraordinario y el aguinaldo correspondiente al primer semestre.

Por su parte, las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo también reciben el aumento del 2,58%, aunque el acceso al bono depende del monto final de cada prestación. ANSES mantiene el esquema de refuerzo proporcional para evitar que los ingresos queden por debajo del límite establecido por el organismo.

La movilidad mensual continúa aplicándose bajo el Decreto 274/24, que ajusta los haberes previsionales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor. En junio, el incremento corresponde a la inflación registrada durante abril. El reajuste también impacta sobre las pensiones y otras prestaciones administradas por ANSES, que reciben la misma actualización porcentual.

jubilados anses.jpg Depositphotos

A cuánto asciende con bono y aguinaldo

Los jubilados que perciben la mínima son quienes alcanzarán el monto total más destacado durante junio. El cálculo se compone de tres conceptos:

jubilación mínima: $403.317,99.

bono extraordinario: $70.000.

medio aguinaldo: $201.658,99.

La suma de esos tres componentes nos da un ingreso total de $674.976,98.

El aguinaldo equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre. Como junio presenta el valor actualizado de la jubilación mínima, el cálculo del SAC toma esa referencia para determinar el monto a cobrar.

ANSES deposita el aguinaldo junto con el haber mensual, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales ni esperar una fecha de pago separada. Todo se acredita en la misma liquidación correspondiente al mes.

El bono extraordinario de $70.000 también se paga automáticamente. Quienes cobran la jubilación mínima lo reciben completo, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores acceden a un refuerzo variable hasta alcanzar el tope fijado por el organismo.

Además de los jubilados, otras prestaciones también reciben pagos complementarios durante junio. Entre ellas aparecen la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas y las Pensiones para Madres de Siete Hijos, aunque los montos finales difieren según el beneficio correspondiente.

Estrategias aguinaldo.jpg

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en junio 2026

Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos comenzarán a cobrar desde el 8 de junio, según la terminación del DNI. El calendario se extenderá hasta el 22 de junio.

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Los beneficiarios con haberes superiores comenzarán a percibir sus ingresos desde el 23 de junio.

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Durante esas fechas se depositarán simultáneamente el haber mensual actualizado, el bono extraordinario cuando corresponda y el medio aguinaldo del primer semestre.