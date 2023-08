Boca de urna: cómo se compone a la espera de los resultados oficiales

Estas encuestas se realizan en la jornada de elecciones a las personas que acaban de salir de los establecimientos luego de votar. Los datos recogidos a través de este servicio no pueden ser publicados en ningún medio, ya que no sólo se violaría la Ley nacional sino que generan información que poco refleja la realidad: por el tamaño de la muestra en términos metodológicos, la delimitación territorial, etc.