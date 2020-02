Braian Toledo: repercusiones, mensajes de dolor y el recordado spot con Cristina

VarskySports on Twitter Qué noticia de mierda! Murió Braian Toledo, atleta argentino y un ejemplo de vida. https://t.co/4QgVBhBIF0 — VarskySports (@VarskySports) February 27, 2020 Twitter">

El exgobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli también se mostró dolido por la noticia:

Daniel Scioli on Twitter ◾️ Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Braian Toledo.



Extraordinario deportista olímpico, gran persona, solidario y comprometido con su comunidad.



Mis condolencias a su familia y amigos. — Daniel Scioli (@danielscioli) February 27, 2020

Gustavo Ososrio, extrenador de Toledo, entre lágrimas y en comunicación con C5N : "No puedo creer lo que pasó. Gente relacionada a la confederación argentina de atletismo me llamó durante la madrugada y ahí me comentaron la noticia. A Braian lo conocía desde my chico, estoy muy dolido. Comencé siendo un profesor de Brian, alguien que le enseñaba lo básico y sobre la motricidad base, y finalmente él se aferró a mí y me tuvo como a un padre".

De cara a la campaña por las elecciones presidenciales de 2011, Braian Toledo había participado de un spot publicitario para la campaña de la hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Allí contaba parte de la historia de su niñez, y cómo "luchó" día a día para llegar a donde estaba.

Spot Braian Toledo El spot en el que Braian Toledo había participado para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2011

Agustín Pichot, ex jugador de rugby, posteó en su cuenta de twitter: "Que tristeza lo de Braian Toledo. Gran atleta y mejor persona. Mis pensamientos con toda su familia"

agustin pichot on Twitter Que tristeza lo de Braian Toledo. Gran atleta y mejor persona. Mis pensamientos con toda su familia. — agustin pichot (@AP9_) February 27, 2020

Juan Cabandié, ministro de Ambiente de la Nación, frente a la muerte del joven atleta: "Muy triste y conmovido por el fallecimiento de Braian Toledo. Gran deportista, ejemplo de trabajo y superación. Mis condolencias a su familia y amigos".

Juan Cabandié on Twitter Muy triste y conmovido por el fallecimiento de Braian Toledo. Gran deportista, ejemplo de trabajo y superación. Mis condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com/PE9MrF3Sgx — Juan Cabandié (@juancabandie) February 27, 2020

Ines Arrondo, exjuagadora de hockey, también publicó un mensaje por el fallecimiento de Braian Toledo:

Inés Arrondo on Twitter Hasta siempre chiquitín. Estamos rotos de tristeza. Siempre la luchaste, siempre solidario, siempre ayudando a los demás y llevando la bandera de este país con tanto orgullo. Se te va a extrañar Braian... pic.twitter.com/ab8jJEMcMk — Inés Arrondo (@ines_arrondo) February 27, 2020

Brian Rosso, atleta olímpico y remero argentinó posteó: "Muy triste noticia. Uno de los mejores deportistas de Argentina: Braian Toledo. Hoy el deporte esta de luto, mis condolencias a la familia y amigos".

Brian Rosso on Twitter Muy triste noticia. Uno de los mejores deportistas de Argentina: Braian Toledo. Hoy el deporte esta de luto, mis condolencias a la familia y amigos pic.twitter.com/L1zM9psoZm — Brian Rosso (@brarosso) February 27, 2020

El basquetbolista argentino, Federico Molinari, transmitió su tristeza y sus condolencias frente a la muerte de Toledo

El entrenador del seleccionado argentino, Sergio "Oveja" Hernandez, también compartió un mensaje respecto a esto

sergio hernandez on Twitter Profunda tristeza por la muerte de Brian Toledo. Mis condolencias y el más fuerte abrazo a su familia. QUEPD Campeón, gracias x tu ejemplo. — sergio hernandez (@ssergioh) February 27, 2020