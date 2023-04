Buenos Aires ratificó nota conceptual en secundarios y hay polémica

Alberto Sileoni , director general de Cultura y Educación bonaerense, señaló que "no incorporamos nada nuevo, son decisiones que se vienen llevando adelante y que en algún sentido buscamos ordenar. La nota conceptual que se convierte en numérica se desarrolla desde la pandemia y a través del Consejo General de Educación se le dio hoy estatus de resolución".

Sileoni , a la agencia Télam , explicó que "el RITE es un registro nominal valorativo de todos los estudiantes que nos permite con más claridad acompañar y seguir las trayectorias de los chicos. Las clasificamos en Trayectorias Avanzadas, Trayectorias en Proceso y Trayectorias Discontinuas . Si no está en trayectoria Avanzada tenés que pasar a los períodos de intensificación donde estarás en contacto con el docente del curso, con quien irás trabajando las cuestiones aún no resueltas".

"Hay dos períodos de intensificación: dos semanas en diciembre y dos semanas en febrero. Y esto supone más tiempo con el estudiante y no hay retroceso en la exigencia", completó.

Pero aclaró que "no tocamos el Régimen de Promoción, sigue vigente que se pasa de año con dos materias adeudadas como máximo. No se modificó la repitencia".

Rechazo de la oposición a las evaluaciones conceptuales

El ex subsecretario de Educación y actual legislador, Sergio Siciliano (JxC) cuestionó que “el documento no es claro en este punto. Queda abierto a interpretación. Y puede confundir a los directores. No se puede desechar el sistema de examen con evaluación de múltiples docentes porque es una garantía para el alumno y para los educadores”.

Además cuestionó que el gobierno había prometido que las reformas para el secundario serían a partir de 2024. “Mienten. No saben cómo resolver el problema en el que se metieron. Es una nueva flexibilización, confusa, fuera de término e inconsulta que va a continuar generando caos en las escuelas secundarias con más trabajo para los docentes y sin discutir el verdadero problema de la enseñanza”, aseguró.

Por su parte, Martín Zurita, director ejecutivo de Aiepba, que agrupa a los colegios privados también alcanzados por los cambios, consideró que “la formalización de los dos cuatrimestres resulta oportuna. El sistema se adecuó y funciona. Pero no parece oportuno aplicar cambios en medio de un ciclo lectivo. Además, falta ver cómo llega la normativa a las escuelas, ya que muchas veces las cosas que se debaten desde un escritorio, luego no son compatibles con el funcionamiento en las aulas”.