Cada vez más países prohíben el uso de redes sociales a menores de edad + Agregar ámbito en









Un recuento de la AFP señaló que 20 territorios evalúa la medida, mientras que cinco ya implementan limitaciones de ingreso.

Un número creciente de países prohíbe las redes sociales a los menores.

Mientras la Unión Europea debate cómo regular el acceso de los jóvenes a las plataformas digitales, una tendencia global toma fuerza. Según un recuento de la AFP, al menos 20 países ya prohíben o planean restringir el uso de redes sociales a los adolescentes, apuntando principalmente a los menores de 15 y 16 años.

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A nivel comunitario, Bruselas está a las puertas de tomar una decisión clave tras recibir las recomendaciones de un comité de expertos. Mientras tanto, el mapa de las restricciones se divide entre leyes vigentes, anuncios formales y debates parlamentarios.

Países que ya prohíben las redes sociales a menores Varios países ya aplican límites estrictos y verificación de edad. Australia prohíbe el acceso a menores de 16 años desde diciembre de 2025, mientras que Brasil obliga a las plataformas a verificar la edad y vincular las cuentas de los menores de 16 años con las de sus padres. China, pionera en la materia, implementó desde 2019 toques de queda para videojuegos y extendió en 2023 las restricciones horarias a las redes sociales y el streaming.

Por su parte, Indonesia y Malasia ya excluyen a los menores de 16 años de las principales aplicaciones del mercado. A este grupo se sumarán próximamente Turquía, con una ley para menores de 15 años que se aplicará a finales de 2026, y los Emiratos Árabes Unidos, que implementarán el veto para la misma edad a mediados del año próximo.

Al menos 20 países ya prohíben o planean restringir el uso de redes sociales a los adolescentes. Gentileza - Parents Restricciones anunciadas y futuros vetos Dentro de la UE, diversos gobiernos ya tienen sobre la mesa planes concretos con fechas de aplicación. Grecia prevé el veto a menores de 15 años para enero de 2027, mientras que Suecia proyecta una prohibición similar para 2028 y Dinamarca planea vetar varias redes sociales para esa misma edad.

Austria y Eslovenia preparan leyes para fijar el límite en los 14 y 15 años respectivamente, al tiempo que Alemania evalúa una prohibición gradual o restricciones específicas según la plataforma. Irlanda, por su parte, advirtió que legislará de forma independiente si las instituciones europeas no toman una decisión pronto. Fuera del bloque comunitario, el Reino Unido planea aplicar una prohibición para menores de 16 años a principios del próximo año, Noruega y Canadá avanzan en proyectos para establecer ese mismo límite, e India debate con las empresas tecnológicas el rumbo de sus futuras restricciones. Proyectos de ley y edad mínima para redes sociales En otros países, las propuestas de ley se discuten actualmente en las cámaras legislativas para definir la mayoría de edad digital. En España, un proyecto de ley en examen en el Congreso de los Diputados prevé elevar la edad mínima de registro de los 14 a los 16 años. En Francia, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura la prohibición para menores de 15 años, aunque el Senado modificó el texto para limitarlo solo a las plataformas más nocivas, lo que ha generado reservas en la Comisión Europea. Finalmente, Portugal mantiene en discusión una propuesta para fijar en 16 años el acceso autónomo a servicios digitales y juegos, mientras que Italia analiza en su parlamento una iniciativa para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 15 años.