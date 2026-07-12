Córdoba: asesinaron a un joven durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina + Agregar ámbito en









La víctima, de 20 años, recibió tres disparos por la espalda mientras cientos de personas celebraban el triunfo de la Selección ante Suiza. La Justicia apunta a un ajuste de cuentas y busca al atacante.

El crimen conmocionó a San Francisco, donde una noche de celebración por el triunfo de la Selección argentina terminó marcada por un episodio de violencia que ahora investiga la Justicia.

La celebración por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 terminó en tragedia en la ciudad cordobesa de San Francisco. Un joven de 20 años fue asesinado de tres disparos por la espalda en medio de los festejos por la victoria del conjunto dirigido por Lionel Scaloni frente a Suiza, que enfrentará en semifinales a Inglaterra. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas.

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El crimen ocurrió alrededor de las 2:10 de la madrugada en la intersección de 25 de Mayo y Libertador Norte, en pleno centro de San Francisco, donde cientos de personas, entre ellas numerosas familias, se habían reunido para celebrar el triunfo de la "Albiceleste". Según la reconstrucción judicial, el atacante se acercó a la víctima, le disparó a corta distancia y escapó aprovechando la multitud.

La principal hipótesis de la muerte en medio de los festejos por la Selección De acuerdo con la investigación, el homicidio habría estado dirigido específicamente contra la víctima y no se trató de un hecho vinculado a los festejos. Esa conclusión se desprende de que no hubo otras personas heridas pese a la gran cantidad de público presente en el lugar.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas, aunque continúan reuniendo pruebas para determinar el móvil del crimen y dar con el autor de los disparos.

El momento del ataque La víctima tenía antecedentes penales Fuentes de la investigación indicaron que el joven asesinado tenía antecedentes penales y había recuperado la libertad el pasado 5 de julio, tras cumplir una condena por robo calificado. Al momento del ataque se encontraba bajo el régimen de libertad condicional.

La víctima residía en la localidad santafesina de Frontera, lindera con San Francisco. Según trascendió, el principal sospechoso también vive en esa ciudad y tendría presuntos vínculos con el denominado "clan Artaza". Hasta el momento no se registraron detenciones. La investigación La causa quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que ordenó distintas medidas para identificar al agresor y reconstruir la secuencia del homicidio. Entre las tareas dispuestas figuran el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones a testigos que se encontraban en el lugar al momento del ataque. El crimen conmocionó a San Francisco, donde una noche de celebración por el triunfo de la Selección argentina terminó marcada por un episodio de violencia que ahora investiga la Justicia.