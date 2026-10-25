Calendario de pagos de ANSES en noviembre 2026 confirmado: fechas de cobro por DNI para jubilaciones, PNC y haberes mayores

El organismo estableció las fechas de pago de noviembre para jubilados y pensionados. Consultá cuándo cobran las PNC, quienes perciben la mínima y los titulares de haberes superiores, según el último número del DNI.

ANSES pagará las PNC y las jubilaciones que no superan la mínima desde el 9 de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene establecido el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) . Las fechas se distribuyen de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación que recibe cada beneficiario.

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Según el cronograma oficial aprobado mediante la Resolución 349/2025 , los pagos comenzarán el lunes 9 de noviembre para las PNC y las jubilaciones que no superan el haber mínimo. En tanto, quienes cobran haberes superiores a la mínima tendrán sus depósitos entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre.

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo cobrarán entre el 9 y el 20 de noviembre , con una fecha asignada para cada terminación de DNI. El cronograma contempla el pago de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Las personas que perciben haberes superiores a la mínima tendrán que esperar hasta la última semana del mes. En este caso, ANSES agrupó las terminaciones de DNI de a dos números por fecha, desde el 24 hasta el 30 de noviembre.

Es importante distinguir entre las fechas de pago y los montos que se acreditarán. El calendario establece cuándo se deposita cada prestación, mientras que los importes finales dependen de la actualización mensual correspondiente y de los adicionales que pueda recibir cada beneficiario.

Calendario de pagos para Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán durante la primera semana del cronograma previsional. Las fechas oficiales se organizan de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

Este esquema alcanza a las prestaciones incluidas en el calendario de PNC, entre ellas las pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos. Los beneficiarios deben verificar la prestación que tienen otorgada y consultar los canales oficiales ante cualquier diferencia en la acreditación.

Las fechas indican el inicio previsto para cada grupo de documentos. Para evitar inconvenientes, se recomienda revisar los movimientos de la cuenta bancaria y la información publicada por ANSES, sin compartir claves ni datos personales con terceros que ofrezcan supuesta asistencia para cobrar.

Jubilaciones que no superan la mínima: cronograma por terminación de DNI

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo tendrán una fecha de pago asignada para cada terminación del DNI. El cronograma se extenderá durante diez jornadas hábiles, desde el lunes 9 hasta el viernes 20 de noviembre.

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

El cronograma contempla el pago mensual de las jubilaciones y pensiones comprendidas en el primer intervalo previsional. La fecha asignada corresponde a la terminación del documento, por lo que cada titular debe identificar su último número para saber cuándo se inicia su pago.

Fechas de cobro de ANSES para haberes superiores a la mínima

Quienes perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo cobrarán en los últimos días hábiles de noviembre. A diferencia del grupo anterior, las fechas se distribuyen en cinco jornadas, con dos terminaciones de DNI por día.

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

De esta manera, el calendario de pagos previsionales de noviembre finalizará el lunes 30. Los titulares de haberes superiores a la mínima pueden consultar su liquidación y los conceptos incluidos en el recibo a través de los canales digitales oficiales de ANSES.