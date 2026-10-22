El organismo continúa con los pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, con haberes actualizados.

ANSES finaliza el calendario de octubre de 2026 con jubilaciones y pensiones que se pagan hasta el 29 del mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se acerca al cierre del calendario de pagos de octubre de 2026. Durante este mes, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales reciben sus prestaciones con un aumento del 1,66% , calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Las fechas se organizan de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de beneficio.

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Además de la actualización mensual, continúa el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cumplen las condiciones establecidas. Mientras que buena parte de las prestaciones ya completó su cronograma, todavía quedan pagos para quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo.

También finalizan las acreditaciones correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

En octubre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES recibieron una actualización del 1,66% , correspondiente a la fórmula de movilidad mensual que toma como referencia el IPC de agosto. El incremento se aplica sobre los valores de las prestaciones y modifica los montos que cobran los beneficiarios durante el mes.

Con el aumento, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51 . En el caso de quienes reúnen las condiciones para cobrar el bono extraordinario completo, el ingreso mensual alcanza los $505.748,51 . El refuerzo se liquida por separado del haber previsional y no se incorpora como parte permanente de la jubilación.

La actualización también alcanza a otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a aproximadamente $348.598,81, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez llegan a unos $305.023,96.

En ambos casos, los beneficiarios que cumplen los requisitos pueden sumar el bono de hasta $70.000. Los montos finales dependen del tipo de prestación y de las condiciones particulares de cada titular.

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo reciben y cuál es el piso total

El bono previsional de octubre tiene un máximo de $70.000 y está destinado a jubilados y pensionados incluidos en el decreto que estableció el refuerzo.

Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran titulares de prestaciones contributivas de ANSES, personas que cobran la PUAM y quienes perciben determinadas Pensiones No Contributivas, incluidas las otorgadas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo y alcanzan un ingreso de $505.748,51 en octubre. En cambio, los titulares cuyos haberes superan la mínima pueden recibir un refuerzo proporcional, siempre que estén dentro del límite establecido para acceder al beneficio.

De esta manera, el monto del bono disminuye a medida que aumenta el haber previsional, hasta el tope previsto por la normativa.

El refuerzo se paga junto con la prestación mensual y no requiere una solicitud adicional cuando el beneficiario reúne las condiciones para cobrarlo.

Para conocer el importe liquidado, los jubilados y pensionados pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, y consultar el recibo de haberes. Allí pueden verificar el haber actualizado, el bono y los descuentos aplicados, si corresponde.

Fecha por fecha: el cronograma restante para jubilaciones y pensiones

El calendario de octubre está organizado según la terminación del DNI y el monto del haber. Para quienes cobran jubilaciones y pensiones que no superan el mínimo, el cronograma termina el jueves 22 de octubre, con los documentos finalizados en 9. En cambio, los beneficiarios que perciben haberes superiores a la mínima tienen pagos programados hasta el jueves 29.

Las fechas pendientes para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo son las siguientes:

viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1

lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3

martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5

miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7

jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9

Por su parte, las Pensiones No Contributivas ya completaron su cronograma de pagos de octubre, que se extendió del 8 al 15 de este mes. Los jubilados y pensionados pueden consultar la fecha y el lugar de cobro a través de los canales oficiales de ANSES.

Es importante recordar que el día asignado corresponde a la acreditación prevista para cada grupo según la terminación del documento.

Días de cobro para AUH, AUE y Pensiones No Contributivas

Las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también se establecieron de acuerdo con la terminación del DNI. Para ambas prestaciones, el calendario de octubre finaliza el jueves 22, cuando cobran los titulares cuyos documentos terminan en 9.

El cronograma de octubre para AUH y AUE fue el siguiente:

jueves 8 de octubre: DNI terminado en 0.

viernes 9 de octubre: DNI terminado en 1

martes 13 de octubre: DNI terminado en 2

miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3

jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4

viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5

lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6

martes 20 de octubre: DNI terminado en 7

miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8

jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9

En cuanto a las Pensiones No Contributivas, sus pagos se realizaron en la primera parte del mes: los DNI terminados en 0 y 1 cobraron el 8 de octubre; los finalizados en 2 y 3, el 9; los terminados en 4 y 5, el 13; los documentos con terminación 6 y 7, el 14; y los finalizados en 8 y 9, el 15 de octubre.

De esta forma, al cierre del mes, los pagos que todavía quedan pendientes corresponden principalmente a jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo.