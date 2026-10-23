ANSES en noviembre 2026: cuánto cobran AUH y SUAF y qué cambia en el 20% retenido

Conocé de cuánto será el aumento de la AUH y el SUAF en noviembre. Aplicará un sistema automático para validar requisitos y liberar el 20% retenido.

ANSES actualizará los montos de la AUH y del SUAF, mientras comienza a implementar un sistema automático para validar requisitos de salud y escolaridad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2026 un aumento del 1,93% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en las asignaciones familiares del SUAF .

La actualización se calcula según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre y modifica los importes que reciben los titulares, de acuerdo con cada prestación y, en el caso del SUAF, con los ingresos del grupo familiar.

Además, desde el 1 de noviembre comenzará a aplicarse un nuevo mecanismo para verificar automáticamente los requisitos de salud, vacunación y escolaridad de la AUH. El cambio apunta a simplificar la acreditación de esas condiciones para liberar el 20% que ANSES retiene habitualmente , aunque quienes no tengan sus datos disponibles en los registros oficiales podrán recurrir a la presentación de la Libreta AUH.

El incremento previsto para noviembre será del 1,93% y alcanzará tanto a la AUH como a las asignaciones familiares comprendidas en el SUAF. La actualización mensual sigue la fórmula de movilidad vinculada a la inflación, por lo que los nuevos valores se calculan a partir del índice correspondiente al período anterior.

En el caso de la AUH, el monto bruto por hijo pasará de $156.588 a $159.611 . La suma que se acredita directamente depende de la modalidad de pago y de si corresponde aplicar la retención del 20%.

Para quienes reciben el 80% mensual, el importe de bolsillo será de $127.688,80 por hijo, mientras que los $31.922,20 restantes quedarán sujetos a la acreditación de los requisitos correspondientes.

Para el SUAF, el aumento también se reflejará en las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad y prenatal, entre otras prestaciones. Sin embargo, no todos los titulares cobrarán el mismo importe: el valor mensual de la asignación familiar por hijo se determina según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y los topes establecidos para acceder al beneficio.

AUH: montos actualizados y cómo impacta la retención del 20%

Con el ajuste de noviembre, la AUH tendrá un valor bruto de $159.611 por hijo. En los casos en que se abone mensualmente el 80%, el pago directo será de $127.688,80 y el 20% restante equivaldrá a $31.922,20. Ese saldo se liquida cuando ANSES verifica que se cumplieron las condiciones exigidas para la prestación.

La retención funciona como un mecanismo de acreditación de los controles sanitarios, el calendario de vacunación y, para los chicos en edad escolar, la asistencia a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.

Una vez que se comprueban los requisitos, el porcentaje reservado puede liberarse conforme al procedimiento previsto por el organismo. El monto acumulado depende de los períodos cobrados y de la situación de cada beneficiario.

Con el nuevo sistema, ANSES buscará reducir la necesidad de realizar trámites manuales cuando la información requerida ya esté disponible en los registros oficiales. Esto no significa que todos los titulares cobrarán automáticamente el saldo sin ninguna verificación: si faltan datos o surge un inconveniente, deberán completar la acreditación por los canales habilitados para evitar demoras.

El nuevo sistema automático para validar la escolaridad

A partir del 1 de noviembre de 2026, ANSES aplicará el mecanismo de validación automática establecido por la Resolución 290/2026 para verificar la condicionalidad educativa mediante un intercambio seguro de información con la Secretaría de Educación. El esquema forma parte de una estrategia para agilizar la comprobación de los requisitos vinculados al cobro de la AUH.

La verificación también contempla el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de vacunación a través de la información disponible en los organismos correspondientes.

Cuando los registros oficiales permitan confirmar los requisitos, ANSES podrá liquidar el porcentaje retenido de acuerdo con las reglas vigentes, sin depender exclusivamente de la presentación presencial o digital de documentación por parte de cada familia.

Si la información educativa no aparece en el sistema o la persona titular necesita realizar un reclamo, seguirá disponible la alternativa de presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

Por eso, conviene revisar la situación en Mi ANSES y comprobar que los datos de los chicos estén correctamente registrados. La automatización simplifica el procedimiento, pero no elimina la posibilidad de que sea necesario completar la documentación.

SUAF: escalas, topes de ingresos y cuánto se paga por hijo

En noviembre, la Asignación Familiar por Hijo del SUAF tendrá nuevos valores según los ingresos del grupo familiar. Para el primer rango, correspondiente a ingresos de hasta $1.212.301, el importe será de $79.812,80 por hijo. En los tramos siguientes, el monto disminuye a medida que aumenta el ingreso familiar.

La escala mensual prevista para noviembre queda de la siguiente manera:

Ingreso del grupo familiar hasta $1.212.301 la Asignación por Hijo quedaría en $79.812,80.

la Asignación por Hijo quedaría en Ingreso del grupo familiar de $1.212.301 a $1.777.957 la Asignación por Hijo quedaría en $53.838,46.

la Asignación por Hijo quedaría en Ingreso del grupo familiar de $1.777.957 a $2.052.708 la Asignación por Hijo quedaría en $32.564,29.

la Asignación por Hijo quedaría en Ingreso del grupo familiar de $2.052.708 a $6.419.726 la Asignación por Hijo quedaría en $16.801,94.

Para hijos con discapacidad, los importes serán de $259.861,30 en el primer rango, $183.835,73 en el segundo y $116.023,37 en el tercero. La asignación prenatal comparte los mismos valores por tramo que la asignación familiar por hijo. Los montos dependen de las condiciones de acceso y de la información de ingresos que tenga registrada ANSES.

El tope máximo de ingresos del grupo familiar será de $6.419.726, pero también debe tenerse en cuenta el límite individual: si uno de los integrantes supera el máximo de remuneración establecido, el grupo puede quedar excluido del cobro, aunque sus ingresos combinados no superen el tope familiar.

Para conocer el importe que corresponde en cada caso, los titulares pueden consultar sus datos y liquidaciones a través de Mi ANSES.