Cambios en Discapacidad: cómo tramitar el CUD por primera vez y cómo renovarlo

Qué cambiaría en el régimen prestacional con la propuesta en Diputados y cómo impacta en las coberturas.

Las modificaciones en las políticas públicas para personas con discapacidad volvieron al centro de la discusión a partir de la propuesta del Gobierno en el Presupuesto 2027 . Mientras avanza el debate legislativo, los requisitos para gestionar y actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) mantienen sus procedimientos vigentes en las distintas jurisdicciones.

La iniciativa del Gobierno no solo plantea un nuevo marco para los ingresos y la compatibilidad laboral de los beneficiarios, sino que también introduce cambios en los valores de las prestaciones de salud e integración.

La propuesta oficial busca reformar el acceso a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral , fijando el haber en un 70% de la jubilación mínima. El punto más controversial es que la pensión pasa a ser incompatible con cualquier trabajo formal o inscripción tributaria. De esta manera, se elimina la norma actual que le permite al beneficiario trabajar de manera registrada y cobrar hasta dos salarios mínimos sin perder la prestación.

Por otro lado, el proyecto propone eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas para que cada entidad obligada negocie los aranceles de forma individual. En el caso del Estado nacional, la Secretaría Nacional de Discapacidad actualizaría los valores cada tres meses usando el índice de inflación del INDEC como referencia ante retrasos.

Asimismo, contempla la derogación parcial de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad , eliminando la garantía específica de atención médica para los pensionados y la conversión de oficio de los beneficios anteriores. Estas modificaciones se debaten en el Congreso a la par de la prórroga de la emergencia hasta fines de 2027 y un paquete presupuestario de $7,275 billones destinado al sector.

El trámite de CUD varía según la jurisdicción

Más allá de los debates parlamentarios, el CUD sigue siendo el documento clave para acceder a los derechos de salud, transporte y asignaciones. Dado que la evaluación depende de las juntas interdisciplinarias locales, los requisitos y los canales para pedir turno difieren según el lugar de residencia del solicitante, aunque la validez del certificado final sea nacional.

Para determinar qué estudios médicos e informes se exigen en cada caso, el Estado dispone de una plataforma de consulta en el sitio oficial Argentina.gob.ar. La documentación varía según el tipo de condición (motora, visceral, mental, intelectual, visual o auditiva). Cabe recordar que los CUD emitidos cuentan con su versión digital con plena validez legal a través de la aplicación Mi Argentina.

Cómo tramitar el CUD en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires la gestión está a cargo de las Juntas Evaluadoras dependientes del gobierno porteño y puede iniciarse de forma virtual o presencial.

Por primera vez

Para solicitar el certificado por primera vez en CABA, el interesado o su tutor debe reunir el DNI con domicilio en la Ciudad, el formulario de solicitud completo y la historia clínica con las secuelas detalladas, firmada por el médico tratante (con antigüedad menor a seis meses). También se adjuntan los estudios complementarios del último año.

Opción virtual : se escanea la documentación y se ingresa a la plataforma Tramitación a Distancia (TAD) con usuario miBA. Tras la revisión del expediente, la confirmación y la fecha de turno llegan por correo electrónico

: se escanea la documentación y se ingresa a la plataforma Tramitación a Distancia (TAD) con usuario miBA. Tras la revisión del expediente, la confirmación y la fecha de turno llegan por correo electrónico Opción presencial: se presentan las planillas y los estudios en la Sede de Atención Social más cercana, donde el personal revisa los papeles y otorga el turno para la junta evaluadora

El día asignado es obligatorio que la persona a evaluar esté presente. De forma excepcional, si existe una imposibilidad física de traslado o riesgo de vida, la evaluación puede concretarse mediante videollamada. Sin embargo, un familiar debe asistir al centro con el DNI del paciente y un teléfono celular para realizar la conexión.

Para renovación

Cuando se trata de una reevaluación por vencimiento o actualización, el proceso de solicitud de turno y presentación de papeles es el mismo, pero se exige sumar el certificado original anterior (vencido o dentro de los 30 a 60 días previos a vencer). En caso de pérdida, hay que presentar la denuncia policial correspondiente.

La reevaluación no implica una aprobación automática, ya que la Junta Evaluadora vuelve a analizar las limitaciones reales en la vida cotidiana para determinar la emisión del nuevo documento.