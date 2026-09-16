El Gobierno aseguró que cumplirá la ley si se prorroga la Emergencia en Discapacidad + Agregar ámbito en









Javier Milei aseguró que, si el Congreso aprueba la extensión, se reasignarán partidas para aplicar la norma. La oposición busca prolongar su vigencia hasta diciembre de 2027.

El Congreso debate una prórroga de la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027.

El Gobierno aseguró que cumplirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad si el Congreso aprueba su prórroga, actualmente impulsada por distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados.

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“Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que algunas partidas tengan que subir, entonces se reasignarán. Nosotros no nos correremos un ápice de la ley”, afirmó el presidente Javier Milei durante una entrevista con el canal de streaming Neura.

La declaración se produjo mientras las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Discapacidad de Diputados comenzaron a debatir una iniciativa que busca extender la emergencia hasta diciembre de 2027. El proyecto deberá obtener dictamen antes del próximo 23 de septiembre.

El debate por la Emergencia en Discapacidad La postura expresada por Milei se conoció en medio de las diferencias que provocó dentro del oficialismo la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, cuyo articulado propone modificar distintos puntos de la legislación vigente.

Diputados de la oposición advirtieron que el texto enviado por el Ejecutivo establece la incompatibilidad de las pensiones con cualquier empleo registrado, elimina el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas y reemplaza la actualización mensual de las prestaciones por una determinación trimestral.

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino, autor de uno de los proyectos de prórroga, sostuvo que esos cambios desmantelan aspectos centrales de la emergencia. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro también cuestionó que cada obra social, prepaga o jurisdicción pueda determinar valores diferentes para los prestadores. Diferencias entre el Gobierno y sus diputados La presentación del Presupuesto generó malestar entre los legisladores de La Libertad Avanza, que venían trabajando junto con sectores del PRO y la UCR en un dictamen alternativo para transformar algunas de las medidas de emergencia en políticas permanentes. La diputada libertaria Silvana Giudici planteó que el Congreso deberá debatir el Presupuesto y definir “cuáles serán las mejores condiciones”, mientras que Laura Rodríguez Machado recordó que la iniciativa del Ejecutivo todavía puede ser modificada durante su tratamiento. La discusión se desarrolla después de que Milei vetara la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada en 2025 y el Congreso insistiera posteriormente con su aprobación. Ahora, la oposición busca extender su vigencia, mientras el oficialismo intenta impulsar una propuesta propia.

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