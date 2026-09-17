Discapacidad recomendó renovar el CUD cuanto antes

El Certificado Único de Discapacidad es un documento público y gratuito que permite acceder a derechos, prestaciones de salud y beneficios oficiales.

La Dirección de Discapacidad de Necochea pidió empezar la gestión al menos tres meses antes del vencimiento para evitar demoras.

La Dirección de Discapacidad y Tercera Edad de la Municipalidad de Necochea recomendó iniciar con anticipación la renovación del Certificado Único de Discapacidad ( CUD ). El organismo municipal señaló que lo conveniente es comenzar la gestión al menos tres meses antes de la fecha de vencimiento para contar con el tiempo suficiente para reunir la documentación y completar la evaluación.

La recomendación busca evitar demoras que puedan complicar la obtención del nuevo certificado y afectar la continuidad de las prestaciones y coberturas vinculadas al CUD. El documento tiene validez en todo el país y se usa para acreditar oficialmente la discapacidad y acceder a los derechos establecidos por la normativa vigente.

La Dirección de Discapacidad y Tercera Edad de Necochea recomienda empezar el trámite tres meses antes del vencimiento . El objetivo es evitar que la persona llegue a la fecha límite sin haber completado las distintas instancias que puede requerir la renovación.

El CUD se tramita mediante una Junta Evaluadora Interdisciplinaria . Para iniciar una renovación, el sistema permite seleccionar esa opción y consultar qué documentación corresponde presentar de acuerdo con la situación de cada persona y el tipo de discapacidad acreditada.

El plazo de tres meses es una recomendación de anticipación y no un nuevo período de vencimiento. La fecha que figura en el certificado sigue siendo la referencia para determinar su vigencia, salvo que exista una prórroga puntual.

Hay un antecedente de esta situación. La Resolución 2520/2024 de la Agencia Nacional de Discapacidad estableció, por única vez, una extensión de un año para los CUD cuya fecha original de vencimiento o actualización se encontraba entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La medida se publicó en el Boletín Oficial el 18 de diciembre de 2024.

Requisitos y documentación necesaria para actualizar el CUD

La documentación no es idéntica para todas las personas. El Gobierno nacional dispone de un sistema de consulta que solicita información sobre la edad, el lugar de residencia, la cobertura médica, el tipo de discapacidad y otras condiciones para determinar qué debe presentarse ante la Junta Evaluadora.

Entre las categorías contempladas tenemos las discapacidades intelectual y mental, visual, motora, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal urológica y digestiva o hepática. Según el caso, pueden solicitarse informes médicos, estudios complementarios y documentación vinculada con la condición que se va a evaluar. En una renovación también se debe acreditar que se trata de una reevaluación.

El CUD también cuenta con una versión digital. Si el certificado todavía está vigente y se perdió el ejemplar físico, puede consultarse desde la aplicación Mi Argentina, dentro de las secciones documentos y salud. La versión digital tiene la misma validez que la física.

Defensoría del Pueblo CABA

¿Por qué es fundamental evitar la interrupción de tus prestaciones sanitarias?

El CUD es un documento público que acredita oficialmente la discapacidad y permite ejercer derechos vinculados con distintas prestaciones y beneficios. Su vigencia puede ser necesaria para poder hacer gestiones ante organismos, prestadores de salud y otros servicios.

Entre los derechos vinculados con el CUD se encuentra el acceso al transporte público gratuito. En junio, la Secretaría de Transporte recordó que el certificado físico sigue siendo válido y que también puede asociarse de manera opcional a una tarjeta SUBE registrada para acreditar el beneficio en colectivos de jurisdicción nacional y trenes.

La recomendación de la Dirección de Discapacidad y Tercera Edad de Necochea apunta justamente a evitar inconvenientes en la continuidad de las prestaciones y coberturas asociadas al certificado. Desde el municipio remarcaron que iniciar la renovación con tiempo permite reunir la documentación y atravesar el proceso sin llegar al vencimiento con el trámite incompleto.