Patricia Bullrich admitió que desconocía los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 + Agregar ámbito en









La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reconoció que las modificaciones no fueron discutidas en la mesa política y advirtió que este tipo de situaciones “resiente” el vínculo con los aliados en el Congreso.

Presupuesto 2027: Bullrich advirtió por el impacto de los cambios en Discapacidad en la negociación. Mariano Fuchila

La interna oficialista quedó expuesta a partir de los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto 2027 en materia de discapacidad. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, admitió que desconocía las modificaciones que el Gobierno incluyó en el texto enviado al Congreso y advirtió que este tipo de decisiones afectan la relación con los aliados parlamentarios.

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“Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, reconoció Bullrich durante una entrevista con Radio Rivadavia.

La exministra de Seguridad señaló que la situación genera un problema político para el oficialismo, especialmente porque el Presupuesto deberá atravesar una negociación con los bloques dialoguistas para conseguir los votos necesarios para su aprobación.

“Estas cosas resienten la relación con nuestros aliados”, sostuvo Bullrich, quien planteó que los cambios deberían haber sido conocidos previamente por quienes integran la mesa política del Gobierno y por los legisladores que deberán defender el proyecto en el Congreso.

Qué cambia el Presupuesto en Discapacidad El proyecto introduce modificaciones en el régimen de discapacidad y deroga artículos de la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y luego vetada por el Poder Ejecutivo. Entre los cambios propuestos aparece una modificación en las condiciones vinculadas al acceso y mantenimiento de las pensiones por discapacidad, además de cambios en el esquema de prestaciones y financiamiento del sistema.

El Gobierno también propone modificar mecanismos que actualmente establecen actualizaciones y condiciones específicas para las prestaciones vinculadas con personas con discapacidad.