Caso Agostina Páez: desmienten una multa millonaria y siguen las dudas sobre su regreso tras la audiencia en Brasil

La joven es acusada de injuria racial. Permanecerá en el país vecino hasta que se conozca el fallo.

La situación judicial de Agostina Páez , la joven argentina retenida en Río de Janeiro acusada de injuria racial , continúa sin definiciones concretas luego de una audiencia que terminó con decisiones contradictorias por parte del juez interviniente.

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Aunque la instancia judicial parecía encaminada a clarificar su panorama, el proceso quedó abierto: primero se autorizó su regreso a la Argentina, luego esa decisión se revirtió y finalmente se dispuso que permanezca en Brasil hasta que se conozca el fallo, que se espera en un plazo cercano a los 15 días.

En medio de versiones sobre una posible compensación económica millonaria , el abogado Sebastián Robles salió a aclarar la situación y negó que exista una cifra definida.

“Hasta que el juez no dicte la resolución final no vamos a saber si hay resarcimiento o no y, en caso positivo, de cuánto será”, afirmó.

Tanto la Fiscalía como la querella habían aceptado la posibilidad de que Páez regresara a la Argentina para cumplir eventuales servicios comunitarios.

Sin embargo, también trascendió que ambas partes solicitaron una reparación económica para las víctimas, aunque sin montos confirmados.

Un fallo que se demora y la obliga a seguir en Brasil

El magistrado cuenta con un plazo de hasta dos semanas para emitir su resolución definitiva. Mientras tanto, la joven debe continuar en Río de Janeiro, donde permanece desde hace más de dos meses.

Desde su entorno señalaron que la marcha atrás en la autorización judicial generó malestar, ya que inicialmente se le indicó que podía regresar de inmediato al país.

La expectativa de volver este fin de semana a Santiago del Estero, acompañada por su padre, quedó frustrada tras el cambio de decisión.

En ese contexto, la propia Páez expresó su angustia en declaraciones televisivas: “La verdad es que estoy desesperada, estoy muy triste, estoy muy angustiada, me siento muy mal. Pensaba que tenía un alivio y ahora, de repente, otra vez, no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí. Me siento muy angustiada y desbordada”.

Qué ocurrió en la audiencia

Pese a la incertidumbre, la audiencia presentó un aspecto favorable para la defensa. La Fiscalía modificó su acusación inicial y redujo los cargos.

De las tres imputaciones por injuria racial, que contemplaban una pena máxima de hasta 15 años de prisión, el planteo pasó a una única acusación bajo la figura de delito continuado con tres víctimas.

Este cambio redujo significativamente la expectativa de pena, que ahora parte de un mínimo de dos años, con posibilidad de ser reemplazada por servicios comunitarios y el pago de una eventual reparación económica.

Agostina Páez

Las decisiones contradictorias del juez

La defensa solicitó la revocación de las medidas cautelares para permitir el regreso inmediato de Páez a la Argentina antes del fallo definitivo.

Tanto la Fiscalía como la querella respaldaron ese pedido, e incluso el propio juez había anticipado una resolución favorable. “Sí, sí, no te preocupes, esta semana ya defino”, recordó el abogado Junqueira.

Sin embargo, el magistrado cambió su postura y resolvió que la joven no puede abandonar Brasil hasta que se dicte sentencia, en una decisión que fue en contra de lo solicitado por ambas partes.

"Rechazó la revocación de las cautelares hasta que presentemos los alegatos finales“, explicó la defensa. Y concluyó: “Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación. La Fiscalía cambia el pedido, la querella también y el juez dice que sí, después que no”.

Con la causa aún sin resolución y con posturas cruzadas dentro del propio proceso judicial, el caso de Agostina Páez sigue envuelto en incertidumbre.

La definición final, que se conocerá en las próximas semanas, será clave para determinar si deberá afrontar una condena, cumplir tareas comunitarias o abonar una eventual compensación económica.