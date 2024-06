Caso Loan: así hablaba la tía hace 16 días tras la desaparición del nene

"Mónica, que vino atrás de todos los chicos, se da cuenta que Loan falta. Ella no se había percatado, se dio cuenta ahí. Pero yo no estaba, ya estaba en la casa. A mí me llama Antonio y me dice que Loan estaba viniendo. Ahí yo sigo con el teléfono, le hablo a Camila que estaba sentada en la mesa y le pregunto si estaba Loan, y me dice que no. Ahí salimos buscándole, me despedí de la señora Victoria porque había un nene perdido", concluyó.

Los testimonios de la tía de Loan en la Justicia: "Vi como lo alzaban desvanecido"

Luego de que se diera a conocer que la tía de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en la localidad de 9 de Julio, confesó que el menor fue atropellado y luego enterrado por la exfuncionaria María Victoria Caillava y Carlos Pérez, la causa dio un giro inesperado.

Durante el programa "El Expediente", por C5N, ampliaron la información y revelaron que Laudelina Peña denunció que Caillava "la amenazó". Además, en la declaración, la tía de Loan aseguró: "Yo vi como alzaba a Loan desvanecido".

laudelina peña.jpg La tía de Loan habló ante la Justicia provincial. Gentileza C5N.

Laudelina Peña se presentó con su abogado en la Justicia provincial para denunciar amenazas contra María Victoria Caillava. "Vino y me amenazó", comenzó diciendo en su declaración.

Tal y como informaron en C5N, desde la fiscalía le notificaron a la tía de Loan que su denuncia sería grabada para luego ser enviada a la jueza federal. En la misma, Laudelina relató que luego del almuerzo efectivamente fueron a juntar naranjas y que en un momento el menor les dijo que volvía con su papá.

Patricia Bullrich consideró sólida la declaración de la tía de Loan: cómo sigue el operativo

El Ministerio de Seguridad consideró este sábado que es válida la declaración de Laudelina, la tía de Loan, por lo cual se registrarán cambios en los rastrillajes y las pericias en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes. Lo confirmó la titular de la cartera de seguridad Patricia Bullrich.

En las últimas horas trascendió la testimonial de la mujer quien señaló que María Victoria Caillava y Carlos Pérez atropellaron a Loan. Esto daría un giro inesperado en la causa por la desaparición del chico de 5 años. "Hay una confesión fuerte de Laudelina, creíble", señaló la ministra.

La declaración de la tía del menor es "compatible con una de las hipótesis que se estaban investigando", dijo Bullrich en diálogo con La Nación. "Confesó que fue un accidente del que participaron Pérez y Caillava, que se fueron con la camioneta y lo atropellaron [a Loan], pero que luego lo convirtieron en un encubrimiento", continuó la funcionaria.