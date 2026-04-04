Países de la Unión Europea piden un impuesto extraordinario sobre las ganancias de las empresas energéticas

A escala global, la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz generó una disparada en los precios de los combustibles , como consecuencia del aumento del barril del petróleo en más de un 50% en tan solo un mes. En ese marco, países miembros de la Unión Europea solicitaron medidas impositivas de emergencia que consideran necesarias para desincentivar nuevos aumentos.

Así fue que a través de un llamamiento conjunto, los ministros de finanzas de Alemania, Italia, España, Portugal y Austria se comunicaron con el comisionado europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra , para solicitar un impuesto extraordinario sobre las ganancias de las compañías energética "dadas las actuales distorsiones del mercado y las restricciones fiscales".

"Esto permitiría financiar medidas de alivio temporales, especialmente para los consumidores, y frenar la creciente inflación, sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos", consideraron en una carta oficial difundida por Reuters, en donde plantearon además que la medida enviaría un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga que recae sobre el público en general".

Si bien no precisaron el índice impositivo que se proponían, el requerimiento tiene como antecedente el paquete de políticas de emergencia que implementó la Unión Europea en el 2022, después de que Rusia recortara los suministros de gas, en el marco de su conflicto bélico con Ucrania. En simultáneo, la Comisión Europea solicitó a los Estados nacionales que adoptaran medidas voluntarias para ahorrar kerosén y diésel ante la posibilidad de que la guerra en Medio Oriente se prolongue más tiempo .

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la nafta aumentó un 21% en términos reales en marzo , lo que implica retornar al nivel de julio de 2021. "Si se quisiera neutralizar este incremento, el impuesto fijo a los combustibles debería reducirse en un 95% en CABA. Asimismo, el poder adquisitivo del salario registrado en términos de litros de nafta cayó un 17% en el último mes ", destacaron.

Naftas Combustibles Estación de Servicio El Gobierno nacional avanza con medidas para detener el crecimiento de los precios de combustibles.

Ante ello, el CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que la principal petrolera del país establecerá un "buffer" para mantener estable el precio de los combustibles por 45 días. Según los precios vigentes en surtidor que publica la Secretaría de Energía, YPF aumentó, en promedio y a nivel nacional, 19% el gasoil, 15% la Infinia y 17% la súper, entre el 28 de febrero y el 28 de marzo.

Asimismo, el Gobierno nacional publicó el decreto 217/2026 que postergó la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono hasta el 1° de mayo. En paralelo, la Secretaría de Energía, a cargo de María del Carmen Tettamanti, publicó la Resolución 81/2026, que fijó en $1.808.690 por tonelada el precio del biodiésel para abril, lo que implica una baja del 1,85% respecto del valor vigente desde febrero. Se trata de un componente clave, ya que el biodiésel se mezcla actualmente en un 7,5% con el gasoil.

Otros de los efectos del conflicto impacta en el costo de los fertilizantes, que en simultáneo puede repercutir en los precios de los alimentos a nivel mundial. Según datos del Banco Mundial y del portal Investing, el precio de la tonelada de urea, el fertilizante más utilizando en el mundo, saltó cerca de 40% en marzo, debido al aumento en el valor del gas, insumo esencial para su producción.