Italia comienza a sufrir falta de combustible, mientras Giorgia Meloni pide en el Golfo asegurar el Ormuz

La escalada bélica en Medio Oriente ya genera consecuencias concretas en Europa: varias terminales aéreas del norte italiano limitaron el abastecimiento para aeronaves, al tiempo que la primera ministra reclamó proteger una vía marítima clave para el comercio energético.

Italia empezó a sentir de forma concreta el impacto de la crisis en Medio Oriente . Mientras la primera ministra Giorgia Meloni cerró este sábado una gira relámpago por países del Golfo con un pedido para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz , cuatro aeropuertos del norte del país ya comenzaron a aplicar restricciones al abastecimiento de combustible para aviones.

La medida alcanza a las terminales de Milán Linate , Venecia Marco Polo , Bolonia y Treviso , donde rigen limitaciones en el suministro de Jet A1 , el queroseno utilizado por la aviación comercial. Según se informó, las restricciones estarán vigentes en principio hasta el 9 de abril por una disponibilidad reducida de parte de Air BP Italia , la operadora encargada de abastecer a esos aeropuertos.

La situación se conoció a partir de avisos oficiales dirigidos a las aerolíneas, en los que se advirtió que el repostaje para los operadores con contrato con esa firma quedaba sujeto a condiciones especiales. Aunque las autoridades aeroportuarias buscaron llevar tranquilidad y aseguraron la continuidad de las operaciones, el escenario encendió alarmas en el sector aerocomercial.

Para sostener los servicios considerados esenciales, se definió un esquema de prioridades que favorece a vuelos ambulancia , vuelos de Estado y trayectos de larga distancia, especialmente aquellos que superan las tres horas. En cambio, para buena parte de los vuelos comerciales se fijó un tope de 2.000 litros por aeronave en los aeropuertos de Venecia , Treviso y Bolonia .

Ese volumen resulta insuficiente para ciertas operaciones. De hecho, medios italianos advirtieron que esa carga representa menos de una hora de vuelo para modelos habituales como el Airbus A320 o el Boeing 737 , lo que complica o directamente vuelve inviables algunas rutas domésticas o regionales.

En el caso puntual del aeropuerto Marco Polo de Venecia, además, se recomendó a los pilotos calcular una cantidad suficiente de combustible desde el aeropuerto de origen para poder completar los tramos siguientes. Por ahora, Air BP Italia, filial de la energética británica BP, no explicó en detalle las razones de esta escasez, aunque en el sector mencionan problemas logísticos vinculados al actual contexto regional.

En paralelo, algunas compañías ya empezaron a advertir sobre posibles consecuencias más amplias. La low cost Ryanair, por ejemplo, puso el foco en los efectos que puede tener la crisis en Medio Oriente y la situación en Ormuz, y anticipó que la tensión podría impactar sobre el mercado aéreo europeo hasta fines de mayo, con aumentos en las tarifas después de Semana Santa y de cara a la temporada alta del verano boreal.

La gira de Meloni y el reclamo por Ormuz

En ese mismo contexto, Meloni terminó este sábado en Emiratos Árabes Unidos una gira de apenas dos días por el Golfo que también incluyó escalas en Arabia Saudita y Qatar. Desde allí, la jefa de Gobierno italiana remarcó que una de las condiciones centrales para desescalar el conflicto es asegurar la libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz.

Durante su encuentro con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, la mandataria analizó la evolución de la guerra y reclamó condiciones que permitan frenar las hostilidades. En ese marco, insistió en la necesidad de reabrir y proteger ese corredor marítimo, clave para el tránsito energético mundial y especialmente sensible para Europa.

La primera ministra también agradeció a las autoridades emiratíes por la asistencia brindada en la repatriación de ciudadanos italianos y turistas que habían quedado atrapados en la zona desde el inicio del conflicto. Al mismo tiempo, reafirmó la cercanía de Italia con sus aliados regionales y cerró la visita con un balance favorable de la cooperación bilateral, con eje en sectores estratégicos como energía, defensa y seguridad.

El viaje, que se mantuvo en reserva por motivos de seguridad, convirtió a Meloni en una de las primeras líderes occidentales en trasladarse a la región desde el estallido de la guerra. En Doha, ofreció incluso la capacidad industrial italiana para colaborar en la reconstrucción de infraestructuras energéticas dañadas, mientras que en Arabia Saudita discutió la asistencia militar defensiva que Italia presta al reino. Aunque el principal proveedor de petróleo de Italia sigue siendo Libia, Roma también recibe crudo de otros países de la región y del norte de África, por lo que cualquier alteración en los flujos energéticos del Golfo repercute de forma directa sobre su economía.