Caso Loan: el papá desconfía de su hermana Laudelina y piensa que "está encubriendo a su marido"

José Peña, el padre de Loan, no confiía en la declaración de su hermana.

En declaraciones a la prensa, José Peña aseguró que desconfía de su hermana y sostuvo que " se tiene que quebrar para que hable". Además, contó que no habló con ella y afirmó: " No le creo nada, seguro está encubriendo a su marido ", haciendo referencia a Antonio Benítez, tío de Loan y uno de los primeros detenidos.

laudelina peña.jpg Laudelina Peña, tía de Loan y quien confesó que el nene fue atropellado. Gentileza C5N.

El hombre también se refirió a la participación de Camila, su sobrina y prima del nene. "No sé si tendrá que ver con la desaparición de Loan, pero ella siempre estuvo con Laudelina, no hay forma que no haya visto algo que Laudelina sí”, expresó.