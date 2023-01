Salud: ¿Cuáles son los efectos de la vitamina D en el cerebro?

image.png Vitamina D en el cerebro Gettyimages

Cerebro: ¿Cuáles son los beneficios del sol?

La investigación, publicada en la revista Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, mostró que las personas con niveles más altos de vitamina D en el cerebro tenían entre un 25% y 33% menos de probabilidades de ser diagnosticadas de demencia.

Para realizar el análisis, los investigadores examinaron muestras de tejido cerebral de 290 personas del Proyecto Rush de Memoria y Envejecimiento, un estudio a largo plazo sobre la enfermedad de Alzheimer que comenzó en 1997.

image.png Vitamina D istock

La vitamina D es un importante regulador del equilibrio del calcio y del sistema inmunitario. Los científicos descubrieron que, cuando hay mayor presencia en el tejido cerebral, se producen niveles elevados de esta sustancia en las cuatro regiones del cerebro, y se correlacionan con una mejor función cognitiva.