Choque en San Vicente: murieron cinco personas, entre ellas dos menores en la ruta 6 + Agregar ámbito en









El siniestro vial se desencadenó a la altura del kilómetro 53. En ese tramo, una camioneta Volkswagen Amarok embistió por alcance a un automóvil Peugeot 207.

El impacto ocurrió en la mano hacia Cañuelas y provocó la muerte de todos los ocupantes del vehículo. El Diario Sur

Cinco personas murieron, entre ellas una niña de siete años y un bebé, tras un trágico siniestro vial ocurrido este sábado en San Vicente. El hecho se registró a la altura del kilómetro 53 de la Ruta Provincial 6, donde una camioneta Volkswagen Amarok gris embistió por alcance a un Peugeot 207. Todos los ocupantes del automóvil perdieron la vida en el impacto, mientras que el conductor del vehículo mayor sobrevivió y quedó inmediatamente aprehendido por las autoridades.

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Conforme al reporte de las fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 23 horas en sentido hacia Cañuelas. Ante la emergencia, arribaron ambulancias de alta complejidad y personal policial de la Comisaría San Vicente 1ra. junto al Comando de Patrullas, abocados a verificar el deceso de las víctimas. Los peritajes judiciales continúan en desarrollo para determinar las causas exactas de la colisión.

Las autoridades identificaron a tres de las víctimas adultas que viajaban en el Peugeot: la conductora Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, Juan Aníbal López Rodríguez, de 29, y un tercer acompañante cuya identidad aún se intenta establecer. En el mismo vehículo perdieron la vida dos menores de edad, cuyos nombres se mantienen bajo estricta reserva legal.

En tanto, el conductor de la Amarok que permanece privado de su libertad fue identificado como Leandro Panetta, un estudiante universitario de 28 años domiciliado en la calle Roca al 55 bis, en el partido de Quilmes.

choque en san vicente La causa fue caratulada de manera preventiva como "homicidio culposo". Policía de Buenos Aires

Qué se sabe hasta ahora del choque en San Vicente Por orden de la doctora Castro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 Descentralizada de San Vicente, se dispuso la inmediata aprehensión del conductor de la Amarok. Bajo una estricta custodia policial, Panetta fue trasladado a un hospital local con el fin de recibir asistencia médica y quedar a disposición de las pericias de rigor. La causa fue caratulada de manera preventiva como "homicidio culposo". Así lo confirmó el parte oficial que lleva la firma del Comisario Mayor Héctor Quaini, quien se desempeña como Jefe de la Zona Vial I de La Plata, bajo el Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires.

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