Becas Progresar: cómo cobrar el adicional de $35.000 y cuál es el requisito clave de ANSES

Los estudiantes deben cumplir una condición para acceder a las cuotas estímulo previstas dentro del esquema de pagos.

Las actividades de extensión formativa deben ser informadas por el estudiante y luego certificadas por la institución educativa.

Los beneficiarios de Progresar Obligatorio deben cumplir un requisito adicional para acceder a las cuotas adicionales o estímulo previstas por el programa de ANSES . La Secretaría de Educación estableció que los estudiantes deberán participar en las Actividades de Extensión Formativa , informar su realización en la plataforma Progresar y esperar la validación de la institución educativa para habilitar el pago correspondiente.

Estas cuotas se pagan únicamente a quienes acrediten el cumplimiento de las actividades exigidas por el programa. Para los adjudicados en la primera convocatoria se contemplan dos cuotas estímulo , mientras que quienes ingresaron en la segunda convocatoria acceden a una.

Las Actividades de Extensión Formativa fueron incorporadas como una de las condicionalidades del programa Progresar Obligatorio. El objetivo es complementar la formación escolar mediante cursos, talleres, seminarios, charlas u otras propuestas educativas .

Las Actividades de Extensión Formativa son propuestas educativas complementarias a la enseñanza tradicional que buscan ampliar la experiencia de los estudiantes más allá del aula.

Pueden adoptar distintos formatos. Entre ellos se encuentran cursos, talleres, seminarios, jornadas, charlas, muestras y otros espacios vinculados con la educación, orientación vocacional, las nuevas tecnologías, ciudadanía digital o la educación financiera. También pueden desarrollarse de manera presencial o virtual.

Estas actividades son organizadas por las escuelas o por organismos educativos nacionales, provinciales y municipales. Cada institución pone a disposición de los estudiantes las propuestas disponibles.

La participación es obligatoria para quienes reciben la línea Progresar Obligatorio, tanto si fueron adjudicados en la primera convocatoria como en la segunda. El cumplimiento de esta condición impacta directamente sobre el acceso a las cuotas estímulo.

Cómo subir el certificado a la plataforma de ANSES

Aunque los pagos de las becas se realizan a través de ANSES, la carga de la documentación se efectúa desde la plataforma oficial de Progresar. Después de completar la actividad correspondiente, el estudiante debe ingresar con su usuario y seleccionar el apartado destinado a las Actividades de Extensión Formativa.

Ahí deberá informar la propuesta realizada y completar los datos solicitados por el sistema. Posteriormente, la escuela ingresará a la misma plataforma para validar la información presentada.

La certificación institucional constituye la única instancia oficial para acreditar el cumplimiento del requisito. Una vez confirmada, el sistema habilita el acceso a las cuotas.

Esquema de pagos: cuántas cuotas y qué montos vas a cobrar en 2026

El régimen de pagos depende de la convocatoria en la que fue adjudicado cada estudiante. Quienes ingresaron en la primera convocatoria acceden a un esquema compuesto por doce cuotas distribuidas durante el ciclo lectivo.

Ese cronograma incluye ocho cuotas regulares, dos cuotas estímulo vinculadas a las Actividades de Extensión Formativa y dos cuotas adicionales por rendimiento académico para quienes finalicen el ciclo sin adeudar materias. El 20% retenido de las cuotas regulares se liquida una vez que la institución educativa certifica el cumplimiento de las condicionalidades establecidas.

En el caso de los estudiantes adjudicados en la segunda convocatoria, el programa contempla seis cuotas: cuatro regulares, una cuota estímulo por actividades formativas y una cuota por rendimiento académico. El monto de referencia vigente para las cuotas del programa sigue siendo de $35.000, según el esquema informado por la Secretaría de Educación. Las cuotas estímulo se abonan completas, sin la retención del 20% aplicada sobre las cuotas regulares.

Fecha límite para presentar la documentación y no perder el beneficio

Los estudiantes tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para informar en la plataforma que realizaron la actividad correspondiente. Después, las instituciones educativas disponen de plazo hasta el 30 de diciembre para validar la información presentada por cada beneficiario.

Cumplir con estos plazos es fundamental para acceder a las cuotas estímulo previstas por el programa. Por otro lado, mantener la condición de alumno regular sigue siendo un requisito indispensable para conservar la beca y percibir el total de los pagos establecidos.

Además de completar la actividad formativa, los estudiantes deben presentarse regularmente a clases y cumplir con las certificaciones académicas que realizan las instituciones durante el año. Un registro negativo de regularidad puede derivar en la suspensión del beneficio.