Charlotte Caniggia declaró por el crimen de Pérez Algaba: "Lo ví tres veces en mi vida"

Mientras tanto, la hija del ex delantero de la Selección se acercó a declarar en calidad de testigo a la sede de la SubDelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Esteban Echeverría, y aseguró que sólo vio a Pérez Algaba en tres oportunidades. "Era amigo de mi pareja. Hace años que no lo vemos, me parece ridículo que me estén citando. Espero que dejen de hacer circo”, agregó.