Caniggia cambió de abogados: sale Burlando y entra José Vera

El ex futbolista Claudio Caniggia cambió de abogados en la causa en la que está procesado por abuso sexual contra su ex esposa Mariana Nannis .

FERNANDO BURLANDO 1200.jpg Fernando Burlando. NA

El ex futbolista no explicó las razones de ese cambio de defensores, pero su querellante y ex mujer -quien comenzó la denuncia luego del pedido de divorcio del ex jugador- difundió un audio de ella misma en el que -entre otros adjetivos- lo calificó de "desagradecido".